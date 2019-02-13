【情人節取暖】5間一人火鍋合集！台式臭豆腐鍋兼龍蝦海鮮蒸氣鍋

2月14日，無論你是一個人、一對、或是一班人出外用餐，火鍋都一定不會離棄你！身邊有沒有人也好，打邊爐就最溫暖。今次搜來5間一人火鍋，獨樂樂，眾樂樂也可。 資料圖片：Instagram

重口味之選！台灣過江臭臭鍋

去過台灣的朋友，總會吃過加入臭臭鍋。8鍋於當地擁有8間分店，數年前由幾位年青人引入香港，招牌臭臭鍋有齊地道的臭豆腐、米血糕、貢丸，而湯底都加入清甜的沙白，也算豐富。

招牌臭臭鍋$112（連飯或粉絲）(IG：chickforfood）

番茄白豚鍋$112（連飯及粉絲）（IG：superfoodloverhk）

一人蒸氣鍋！香港仔直送海鮮

全港首間一人蒸氣鍋，店主為香港仔海鮮批發商，因此店內海鮮全由他親自挑選，故此特別生猛新鮮。店內設三個海鮮套餐，最強的有齊龍蝦、肉蟹、鮑魚、扇貝等10款海鮮，連肉類、蔬菜、丸、麵，相當飽肚。

按圖即睇更多一人火鍋款式及價錢！

店主之一是香港仔的海鮮批發商，因此海產都特別新鮮。（曾兆璋攝）

+ 8 + 7 + 6

8鍋臭臭鍋

地址：尖沙咀金巴利道77號地下

電話：2885 7867

營業時間：星期一至日12nn-12mn

備註：繁忙時段限時90分鐘

船渦 Boat Boat Steam

地址：銅鑼灣謝斐道 500 號維安商業大廈3樓

電話：2885 0268

營業時間：12nn-3pm、5:30pm-11:30pm

備註：晚市最低消費$200/位

湯•米 Soup and Rice

地址：旺角豉油街60-104號鴻都大廈地下AB鋪

電話：2327 3011

營業時間：星期一至日11:30am-11pm

一鍋瘋粥底火鍋專門店

地址： 旺角通菜街1號威達商業大廈地下N舖

電話：2777 3390

營業時間：星期一至日1:30pm-11pm

101手工小火鍋

地址：西灣河筲箕灣道106號地下

營業時間：星期一至日 12nn-10pm

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。