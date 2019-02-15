【酒店下午茶】美妝主題禮物吸引閨蜜 北角新酒店推孔雀茶餐迎戰

光陰苒冉，有一段時間未訪北角海旁，近渣華道街市一帶原來已被翻新，多了幢5星級新酒店、商場及住宅，從北角地鐵站A出口一望，看到煥然一新的北角，與內街的新光戲院對比相映成趣。 攝影：朱潤富

「偽貴婦之生活提案」今站來到北角新落成的5星級新酒店，試試只有9天限定的孔雀主題下午茶。先映入眼簾是一大個「首飾陳列盒」，其內裝滿鹹甜美點，卻發現下午茶的常客－英式鬆餅消失了。端來下午茶的美女侃侃分享沒有英式鬆餅的原因：「這是廚師的心思，有感客人認為享用過鹹甜點後，再吃不下鬆餅引來浪費，於是不如將鬆餅變身成小小的酥皮撻，餡心用黑松露薯蓉填滿，其上綴以襯托孔雀顏色的紫薯蓉更貼切主題。」

焗黑松露紫薯撻，為了減省英式鬆餅帶來的飽滯感覺，廚師以小酥餅代替英式鬆餅，並加入了紫薯蓉及黑松露薯蓉。剛好一口一件，而且紫薯有豐富纖維及花青素，女士平日不妨多吃紫薯。

另外，蘸魚生的豉油也消失了！原本它跟味醂以份子烹調技術轉身成「爆珠」，宛如琉璃珍珠的晶瑩剔透，停留在吞拿魚魚生上，當品嚐吞拿魚壽司之際，同時也感受到用爆珠豉油在口腔內併發的威力。

北角全新落成的海匯酒店與珠寶品牌MADIA聯乘，推出浪漫孔雀主題下午茶，鹹甜點各有特色。

席間，廚師也前來分享下午茶的設計靈感來自由寶石打造的孔雀顏色彩，鹹點及甜點的色彩恰如孔雀開屏般艷麗，亮點會放在藍色及紫色上，例如蝶豆花茶果凍配松露醬、藍莓拿破崙、焗黑松露紫薯撻、煙三文魚伴青瓜及蝶豆花等。

▼按圖睇睇孔雀主題下午茶有咩食？

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此份主題下午茶分為限量特別版及普通版，兩個版本的鹹甜點款式相同，分別在於獲贈的禮品不同。限量特別版有珠寶品牌MADIA禮品套裝一份，包括精緻琉璃盒、手提袋及現金購物券$600，而普通版會獲贈MADIA現金購物券$600。

隨下午茶送贈客人的手提袋，容量頗大，物料較薄及輕身，其上是金色羽毛圖案，迎合孔雀主題。

海匯酒店 x MADIA浪漫孔雀主題下午茶

供應日期：2019年2月16日至3月10日（限週六、日，3pm至5:30pm供應）。

價錢：$428/兩位（限量特別版）；$368/兩位（普通版）＊價錢另加一服務費。

地址：北角北角邨里1號海匯酒店二樓（The Farmhouse 咖啡廳）

訂座 ︰3896 9896

孔雀主題下午茶與珠寶品牌聯乘，剛巧二月及三月也有數間酒店推出主題下午茶，主打女士們市場，供應精緻的點心及甜品外，同時「大派禮物」包括化妝品及美容產品等，各出奇謀於新年及情人節期間討女士們歡心。



▼按圖有其他酒店的主題下午茶推介及價錢：

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