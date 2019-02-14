【銅鑼灣美食】$270任食美國西冷牛扒　無限添加金黃薯條

牛扒向來是食肉獸最愛，這間扒房最近就推出周末優惠，一個價錢就可以任食牛扒和薯條，可以一次過吃到夠本。 資料圖片：官方圖片

港島酒吧 周末任食牛扒優惠

設有四間分店的啤酒屋 FRITES，今年頭起就推出周末任食優惠，惠顧晚市的客人，可以任食美國牛扒，以及無限添加幼薯條。是次牛扒選用美國USDA的西冷部位，肉味跟油香並重，相信是大眾喜歡的口味。此外，客人還可加配 Freeflow 紅酒，飲得盡興。

▼按圖即睇套餐及其他食物！

任食牛扒薯條套餐 $270/位

+ 3 + 2

Frites「週末限定 ! 任食美國黑安格斯西冷之夜」

供應日期：即日起至2019年3月3日

供應時間：星期六及星期日 下午 6 時起

收費：$270/位，任飲指定葡萄酒另加 $180/位，可單點其他食物，設加一服務費。

地址：銅鑼灣希雲街 38 曦巒（Park Haven）地下 1 號店

訂座電話：2142 5233

訂座電話：2217 6671

營業時間：12nn-12mn

備註：另有太古、中環、灣仔分店。

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