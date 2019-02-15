【旺角小食】炸雞翼日賣逾300份！招牌玫瑰味滿滿花香

提起吃雞肉，相信大家都對雞翼情有獨鍾。近年坊間亦愈來愈多炸雞翼專門店，當中以這間主打玫瑰口味的最具代表性，最近店子就擴充到旺角，位置更就腳。 資料圖片：Instagram

Cafe大賣玫瑰雞翼 索性開專門店

雞翼山的幾位店主，本身在中環經營Cafe，有見MENU上的玫瑰雞翼大受歡迎，才試試在黃埔開設炸雞翼外賣店，而食客反應大多都很正面，開業不久就做到日賣300份的成績。今次旺角開店，照舊供應招牌玫瑰雞翼，雞翼炸起後，再以秘製玫瑰醬炒香，咬落香口之餘，散發陣陣花香。另有約7款口味，大路的有黑松露蒜香、三重芝士口味，亦有坊間少見的鹹檸七、檸茶等，頗是新奇。雖然雞翼定價不算便宜，但皮脆肉厚，口味配搭亦見心思，值得一試。

▼按圖看更多雞翼口味及價錢：

文清風玫瑰$38（4件）/ $48（6件） 玫瑰糖漿在雞翼上形成脆皮，甜味自然討好，再灑上香草及玫瑰花瓣，是女生會喜歡的賣相。（圖片來源：chickenwingsmountain@IG）

+ 5 + 4 + 3

雞翼山 Chicken Wings Mountain

地址：旺角彌敦道700號 T.O.P. 地下14號舖

電話：2310 2055

營業時間：12nn-10pm

地址：黃埔德民街29號黃埔新村德民大廈地下F3號舖

電話：3706 5232

營業時間：星期一至四 4pm-10pm、星期五至日 12pm-10pm

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