【為食的士台】深水埗25年雲南米線店！$36坊間少見肥美黃鱔米線

的士大哥們走訪香港各地，瓹窿瓹罅食唔少好西，就讓為食界代表Katie，跟住的士界蔡San，Ben哥，為大家介紹地道美食！ 《為食的士台》今集來到深水埗食米線！這間雲南米線店屹立此區25年，主打的黃鱔米線坊間少見。每件黃鱔都厚肉彈牙，而且夠足料，經營多年都保持水準，難怪深受街坊歡迎！ 影片拍攝：李啓康、李賢華、羅子揚 相片拍攝：唐家儀

搵食目標：坊間少見辣炒黃鱔米線

上一集，揸開夜班的士的Ben哥，經已帶我們到潮州菜館吃羊腩煲和小炒，今集想吃點快靚正飽肚美食，Ben哥二話不說表示要去食米線。在深水埗這個平民美食天堂，怎能缺少米線店。今次去的雲南米線店，主打黃鱔米線，坊間極少聽見以此為米線配料，就等我為為食界代表Katie，去試試這個傳說中一試難忘的米線！

首次見以黃鱔襯米線，挺有新意，而且份量很多，不用四十元就吃到，抵食！

屹立廿年街坊店 主打肥厚黃鱔米

屹立深水埗廿個年頭的雲南米線店，由原來的老闆，到現在由女婿鄔生接手，款式與味道都跟足傳統。米線款式貴精不貴多，有基本的雞肉、豬肝、炸醬等，還有坊間少見，而且是這裡最多人捧場的黃鱔米線。黃鱔夠肥美肉厚，以雲南的清風醬爆炒，辣香爽彈，配合旁邊配菜的豬皮，微辣的湯汁滲入豬皮，令米線更惹味！

按圖睇「雲南風味過橋小鍋米綫​」有咩食！

黃鱔小鍋米線 $36

+ 6 + 5 + 4

轉手經營十多年 街坊價味道依然

這家米線小店自10多年前轉手予鄔生經營，本為酒店經理的他，接手外父生意繼續做飲食業，為保持店內菜式水準，原用最傳統的雲南食材和烹調手法，以大眾化價錢吸客，不用四十元就吃到大大碗米線！而從小在深水埗區長大的Ben哥，重遊舊地，見到店內的侍應姐姐，還會親切地叫他一聲「肥仔」，正是街坊小店難得的人情味。

Ben哥點了一碗黃鱔米線。吃過黃鱔，他表示比以前更肥美，真的仍能保存以前的雲南風味。

幸得店主仍保留傳統米線風味，不過米線店外的風景都已經轉變了不少，由對面的戲院變了現在的福音堂；由以前整條街充滿街頭小食香氣，到現在少了一份小販與街坊的吵鬧氣氛，整個環境隨著時代而改變了。不過，米線當前，當然要嚐一口黃鱔，味道依然辣香肥美。但Ben哥卻突然感性起來，「食返呢種味，諗返以前嘅時候，都覺得有啲滾動！」

小店不算很大，但一到食飯時間就會滿足。老闆指星期五、六、日會多外來客，閒時都是街坊幫襯。

小小空間，在深水埗區做了25年。

小店位於營盤街位置，Ben哥指，門面以前原為舊式鐵閘，後來才改為玻璃門。

雲南風味過橋小鍋米綫​

地址：深水埗營盤街134號元安大廈地下

營業時間：10:30am-11:30pm

​電話：2361 5002

重溫《為食的士台》

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《為食的士台》

的士大哥們走訪香港各地，經常瓹窿瓹罅食唔少好西，今次為食界代表Katie，跟住的士界蔡San，Ben哥，周圍搵食，一於食盡全香港！

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