【抹茶好處】抗氧兼提神研究指比咖啡有益　附抹茶主題簡單食譜

日前製作了幼滑可口的抹茶牛奶，簡單易整之餘，其實亦頗有營養。牛奶的好處人所共知，鈣質含量豐富，是食物中最佳的鈣質補充來源，能強健骨骼、促進青少年發育及成長等，但抹茶的好處你又知道多少呢？外國就有不少研究顯示，飲用抹茶對人體有益，甚至建議那些習慣每朝飲咖啡提神的朋友，從今天起轉飲較有益的抹茶牛奶。

Matcha Latte有冷有熱，早上喝的話當然是暖笠笠的比較好，但記者個人就偏好凍飲。（GettyImages）

在了解其好處之前，必先了解其本質，許多人會將綠茶與抹茶混淆，以為只是別稱，實際上抹茶只取春天採摘的新芽茶葉去磨成粉末，加水後變成溶液，而抹茶的葉子生長在幽暗環境，例如樹蔭下或是以布遮光的地方，如此做法能增加葉子內的葉綠素，使葉子顏色更為亮綠。

正宗沖泡抹茶要先將茶粉隔篩、以熱水滋潤茶筅，再以熱水來打茶。（GettyImages）

飲綠茶時，我們會將茶葉隔走，情形就似飲湯但不吃湯渣那樣；相反飲抹茶的話，一切茶粉都已溶化，變相喝茶時等於直接將茶葉喝下肚，能吸收的營養自然更多。

以下就列舉5個抹茶對人體的好處。

抹茶之中含有許多能促進頭腦運作，維持免疫系統健康的化合物。（資料圖片／朱潤富攝）

在多個世紀前，抹茶只會在日本的茶祭或茶道儀式出現，逐漸成為象徵住日本的傳統文化之一。來到現在，抹茶的用途變得更廣泛，除了沖泡抹茶或抹茶牛奶等飲品外，也能製作甜點。

以下就有幾個抹茶食譜供大家參考。

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