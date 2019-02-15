【西環Cafe】京都咖啡店進駐西環海傍！無敵海景配簡約裝潢

香港人平常生活節奏急促，閒時總想找個地方，慢下來消化所思所想。京都嵐山咖啡名店 %Arabica，最近就在西環海傍開設兩層旗艦店，客人可以吹著海風歎啡，份外寫意。 資料圖片：官方圖片、Instagram

兩層純白旗艦店 望無敵海景歎啡

繼中環IFC、鰂魚涌怪獸大廈、尖沙咀天星碼頭等地標後，著名咖啡店 %Arabica 於香港開設第四間分店，選址西環海傍，可以盡覽無敵海景，樓高兩層，裝潢貫徹簡約純白，讓人賞心悅目。店內的 Houseblend 混合咖啡豆，經日式的深度烘焙，分別製成Espresso、Macchiato、Latte等，味道濃郁，跟牛奶很配合，口味較為大眾。另一邊廂，店子亦供應各式單一產地咖啡豆，咖啡豆經淺度烘焙，保留當中的果酸味，啡迷會懂得欣賞。

▼按圖看西環店咖啡價錢及環境：

店舖樓高兩層，坐享無敵海景。（圖片來源：ben11121987@IG）

店舖跟大海只有一條馬路之隔，拍照時記得不要阻礙交通。

（圖左 ）Caffe Latte $40（Houseblend）/ （圖右）Matcha Latte $40

+ 5 + 4 + 3

店子源於香港 日本京都發跡

你可能不知道，原來店舖的第一間店設在香港愉景灣，直至2014年，老闆兼著名咖啡師山口淳一回到京都開店，之後才引起廣泛的迴響。然而，老闆並沒有忘記香港這個發源地，所以近年回流開分店。至於本來的愉景灣店，就變成烘焙咖啡豆的工場。

工欲善其善，必先利其器。店舖除了聘請出色的咖啡師外，還添置了 Slayer 咖啡機，可以準確控制水溫、水流速度，外形和功能兼備，稱得上是咖啡界的法拉利。咖啡出品固然有口碑，但簡約設計亦是一大賣點，而且每間店舖都有點不同之處，細微處可見心思。

▼按圖看品牌於世界各地的分店：

日本京都嵐山店，猶如小屋一樣。

上海店，發光的地面添了一份未來的感覺。

+ 3 + 2

% Arabica 西環店

地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖

電話：2326 4578

營業時間：9am-7pm

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