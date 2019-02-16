【荃灣美食】熱辣潮汕櫃桶腸粉！$38大大碗豬手飯

上年自大埔的石磨腸粉爆紅後，自家製腸粉店遍地開花，於深水埗、將軍澳、觀塘、九龍灣逐一開店，而熱鬧的荃灣也不例外，店主小時候就常吃櫃桶腸粉，現在就想跟客人分享這份味道。 攝影：曾兆璋

荃灣櫃桶腸粉 每日鮮磨米漿

店主阿Be是個鶴佬海豐人，也就是位於我們認識的汕尾，店內賣的全是家鄉食物，「小時候總喜歡在街邊吃腸粉，然而香港吃不到這種風味，倒不如自己開一間。」準備著米漿的他說。話說下來，阿Be原是個廚房初哥，為了學師，特地回內地三個月，找開餐館的親戚請教做法，然後剩下的就靠自己領悟。「做腸粉的材料很簡單，就這麼米加水，每日新鮮做就是最好，但米和水的比例要掌控得好，磨出來太濃太稀都不行，得累積經驗慢慢摸索，而且最重要是蒸爐要夠熱，火候才足夠。」

▼按圖看腸粉原材料及價錢：

潮聖石磨腸粉 $23｜在原有的材料上，多加了阿Be喜歡的魷魚乾和蝦乾，增添鹹香和煙韌口感。

打工仔恩物 $38豬手飯

腸粉以外，阿Be還帶來了鶴佬的牛肉餅、豬手飯，前者以瘦肉打成，肉味濃；後者先炸後炆，又會加入花生醬，口味特別。店子現在由阿Be一個人撐起，不過辛苦得來也是很開心。「因為出品也在一直進步，剛開業時可能味道一般般，特別感謝客人的包容和體諒。」話說罷，他就轉過頭去，準備明日的材料。

▼按圖看其他食物及價錢：

正宗豬手飯 $38｜豬手先炸過再炆煮，保留一點彈性，醬汁裡多加了花生醬，更添香口。

潮聖

地址：荃灣海壩街2-14號海壩樓地下A6號舖（入口位於香車街）

營業時間：8:30am-7pm

電話：5695 0386

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