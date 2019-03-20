台灣拌麵竟然係日本名古屋名物？爆紅全因呢幾款食材：肉燥大蒜…

就像「月亮蝦餅」和「椒麻雞」是台灣原創的「泰式料理」，日本也有許多只有日本才吃得到的「台灣料理」。「台灣拉麵」的靈魂就在「味仙」獨門配方的「台灣肉燥」（台湾ミンチ）──混和辣椒、大蒜的絞肉──這款「台灣肉燥」不只是「味仙」的招牌，它也是日後發展出「台灣拌麵」的關鍵。今天，小隊長就要帶著大家直擊這種「台灣料理」長怎樣！

名古屋的「台灣拌麵」

近年在日本吹起一股「哈台風」，從珍珠奶茶、芒果冰、小籠包、鳳梨酥再到豆腐花，不少台灣知名連鎖店進軍日本市場的同時，也有不少日本商人只要在商品上打出「台灣風」這三個字，都能賣出好成績。在日本這波「哈台風」當中，有一道「名古屋料理」迅速爆紅，它就是「台灣拌麵」（台湾まぜそば）。這是「台灣拉麵」創始店「味仙」的「美式台灣拉麵」，至於為什麼「美式」就有待下文揭曉了。

滿滿青蔥、大蒜和生雞蛋

「台灣拌麵」的特色就是在乾麵上灑滿整碗青蔥、蒜末，再加上一匙肉燥和一顆生雞蛋便大功告成，絕對是在台灣任何一家麵攤都吃不到的乾拌麵。但在介紹「台灣拌麵」之前，還要先認識它的前身──名古屋料理的「台灣拉麵」（台湾ラーメン）。

滿滿青蔥、大蒜和「台灣肉燥」，再打上一顆生雞蛋，別懷疑，這就是日本現在正流行、保證在台灣吃不到的名古屋料理「台灣拌麵」。（地球圖輯隊提供）

激辛版台灣擔仔麵

1962年，戰後從台灣前往日本的郭明優在名古屋市內開了一間台灣料理店「味仙」，店裡其中一道料理就是台灣人熟悉的擔仔麵。3年後，郭明優決定調整一下擔仔麵的口味，將台灣人熟悉的清爽擔仔麵一夕間變成激辛版。

台灣人做的台灣拉麵

然而，這碗超辣擔仔麵在台灣絕對吃不到，郭明優認為應該要換一個菜名比較好，接著郭明優想到，既然這個激辛版擔仔麵是台灣人做的，那就叫做「台灣拉麵」吧！於是，這道「台灣拉麵」成為「味仙」的招牌料理，而且還是台灣絕對吃不到、Made In Nagoya的「名古屋名物」。

這是「台灣拉麵」創始店「味仙」的「美式台灣拉麵」，至於爲什麼「美式」就有待下文揭曉了。（Instagram＠178cm_nagoya ）

「台灣拉麵」的靈魂就是那一匙「台灣肉燥」，現在在日本只要有那一匙的「台灣肉燥」，都可以在菜名上加上「台灣」兩個字。

台灣拉麵的靈魂：台灣肉燥

其實，「台灣拉麵」不單只是將擔仔麵變辣而已，「台灣拉麵」的靈魂就在「味仙」獨門配方的「台灣肉燥」（台湾ミンチ）──混和辣椒、大蒜的絞肉──這款「台灣肉燥」不只是「味仙」的招牌，它也是日後發展出「台灣拌麵」的關鍵。事實上，現在的「味仙」系列分店是由郭家五個兄弟姐妹以「味仙」的名號各自打拚，5個人開的「味仙」分店不論是在口味上，或是菜名上都有自己一套作法。

「意式」、「美式」和「非洲式」

舉例來說，在郭明優的「今池本店」裡，最辣的「台灣拉麵」叫做「意式」（イタリアン）、辣度稍微調整過的叫做「美式」（アメリカン）。這是郭家的幽默──美式咖啡是意式濃縮咖啡加水稀釋。但在次男經營的「八事店」則是將激辛「台灣拉麵」稱為「非洲式」（アフリカン）。至於長女經營的「矢場店」走的是添加大量豬背油和蒜頭的重口味路線，次女「藤が丘店」除了「台灣拉麵」外，還能單點拉麵湯頭拌飯的「台灣飯」。

五個兄妹 各自打拚

5個兄弟姊妹當中，口味差異最大的就是老么郭政良的「郭政良 味仙」。郭政良是5個人當中第一個跑到東京開「台灣拉麵」店的人，而且郭政良的「台灣拉麵」在湯頭還加入了名古屋的八丁味噌中和辣度，自成一格。而「味仙」和「台灣肉燥」也因為郭家5個人各自打拼，迅速展店的結果，才真正讓「台灣拉麵」一躍成為名古屋人的靈魂美食「名古屋名物」。台灣拉麵的魅力，就連超市都賣起「台灣拉麵」的即食麵。

弄巧成拙的「台灣拌麵」

那「台灣拌麵」又是怎麼樣誕生的呢？2008年，從「味仙」自立門戶的新山直人在名古屋開了一家拉麵店「麵屋はなび高畑本店」。原本新山很想要在菜單上推出「台灣拉麵」，但他不管怎麼調整比例味道都不對。有一天，新山準備將做失敗的「台灣肉燥」丟掉時，店裡一名工讀生問說能不能將「台灣肉燥」淋在麵上拌著吃，世界上第一碗「台灣拌麵」就這麼誕生了。這就是「台灣拌麵」創始店「麵屋はなび」的「台灣拌麵」，重口味的「台灣拌麵」最適合配一杯啤酒大快朵頤。

名古屋料理準優勝

但讓「台灣拌麵」真正在日本全國爆紅的契機，其實是2013年「台灣拌麵」在「名古屋料理總選舉」（名古屋めし総選挙）獲得準優勝，一口氣讓「台灣拌麵」知名度大開，日本各地的「台灣拌麵」店如雨後春筍般遍地開花。加了「台灣肉燥」就是台味。不管是「台灣拉麵」或「台灣拌麵」，源於名古屋這種加了一堆辣椒和大蒜的「台灣肉燥」，也成為不少日本人心中的「台灣風口味」，只要加上這款「台灣肉燥」，馬上就是記憶中的「台灣風味」。

如果覺得只有「台灣肉燥」不夠過癮，「麵屋こころ」還有推出加上控肉版本的「台灣拌麵」，絕對不怕顧客大喊吃不飽。

新手入行門檻低

究竟「台灣拌麵」有什麼樣的魔力呢？飛驒高山拉麵名店「豆天狗」店主富田佳浩認為，「台灣拌麵」店能像雨後春筍般冒出來的重點在於，「台灣拌麵」為名古屋料理增添現代特色，而且它和一般的拉麵完全不同。「台灣拌麵」因為是乾拌麵，不需要熬湯頭，只要能掌握「台灣肉燥」的比例就能做出一碗「台灣拌麵」。對於一般拉麵店來說，拉麵湯頭等同於一間拉麵店的靈魂，既然「台灣拌麵」不需要湯頭，就能大幅降低新手入行的門檻。

既然「台灣拉麵」都有杯麵裝了，「台灣拌麵」當然也不遑多讓，這可是「台灣拌麵」創始店「麵屋はなび」監督修正的杯麵呢。如果杯麵還不夠，「麵屋はなび」還有家庭號小包裝的「台灣拌麵」，讓你在家想吃隨時都能煮來吃。

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拌麵吃完 拌飯繼續吃

對於饕客來說，「台灣拌麵」也和傳統拉麵或其他乾拌麵不同。「台灣拌麵」的份量不小，辣椒配上蒜頭的重口味路線非常下飯。不少「台灣拌麵」愛好者，在吃完麵之後還會再加一碗白飯，把白飯倒進麵碗裡，拌著碗裡剩下的「台灣肉燥」一口氣吃完。

這是「台灣拌麵」創始店「麵屋はなび」推出的新品牌「元祖台灣咖哩」。現在在日本，只要加上一匙「台灣肉燥」就可以冠上「台灣」兩個字。（Twitter@@vhs1935）

台灣拌麵就是台灣拌麵

一名 30多歲在食品公司上班的拉麵愛好者表示，「台灣拌麵」獨特的辛味和韭菜的香氣真的會讓人突然很想吃。他接著說到，「台灣拌麵」就是「台灣拌麵」，不會因為哪天突然想吃拉麵，就突然決定要去吃「台灣拌麵」。拉麵評論家井手隊長也認為，「台灣拌麵」之所以能成功，最重要的特色就是「台灣拌麵」和其他拉麵、拌麵做出明顯的區隔，在無法和其他拉麵比較的狀況下，在拉麵界佔有一席之地。看完之後也想吃吃看「台灣拌麵」嗎？小隊長幫大家找好「台灣拌麵」的食譜了！今天晚餐就決定是你了，「台灣拌麵」！

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】