【銅鑼灣甜品】1,300呎創意港式甜品店！收凌晨1點大賣吉士菠蘿包

銅鑼灣美食多，不過甜品店數來數去都是那幾間排隊糖水店。近期有新甜品店進駐，見菜名全是中式傳統糖水甜點，但賣相卻是西式蛋糕甜品，確是創意十足，而且影相效果都不錯，相機食先的朋友們，又多個嚐甜品新據點！ 攝影：唐家儀

銅鑼灣創意港式甜品 合桃糊變心太軟

銅鑼灣區雖有創意甜品店，不過經常大排長龍，搞到無晒興致，現在有呢間環境特別，甜品又有創意的甜品店，令想食完正餐直落食甜品的朋友多個選擇。

佔地1,300呎的甜品店，當中的港式甜品設計大膽，在菠蘿包裡加入菠蘿都未算最特別，將合桃糊變成心太軟餡料、將木瓜雪耳糖水弄成慕絲蛋糕等先叫有驚喜，賣相靚，真係睇得又好味，啱晒相機食先的朋友！

按圖睇「eat darling eat」有咩創意港式甜品！

招牌菠蘿包 $38

+ 14 + 13 + 12

開業首日送100件菠蘿包

這裡的菠蘿包可說是店家的招牌美食，故於開業首日將會送出100個招牌菠蘿包，鍾意食菠蘿包的朋友們可去一試！

優惠詳情：

日期：3月2日開幕日

時間：3pm-5pm

備註：頭100位顧客可得菠蘿包乙個，送完即止，詳情可與職員查詢。

開業首日送100件菠蘿包。

新店以玩味設計，將港式復古配合新派彩色元素，影起相上來都不錯。

餐具也是特別設計，印上餐廳LOGO。

甜品店3月2日正式開幕。

eat darling eat

地址：銅鑼灣百德新街27-47號及記利佐治街11-19號Fashion Walk地下17號舖

營業時間：星期一至四 11:30am-1am；星期五、六 11:30am-2am；星期日休息

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