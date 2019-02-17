【荃灣台式飲品】路德圍冷壓果茶店　台灣名製茶店直送高山靚茶葉

荃灣路德圍一向是荃灣區的「掃街」集中地，直至近兩年逐漸演化成台式飲品街一樣，隨口都數得出幾間台茶舖。今個月，又有一間新的茶飲店開幕，主打以台灣「阿華師」茶園出產的茶葉，並用冷壓方式處理，茶膽比一般飲到的更為清香。 攝影：黃寶瑩

台灣阿華師茶園出品 人手採靚茶葉直送到港

見「李奧四郎製茶」餐牌上的茶飲分成6個類別，四郎茗茶、鹽芝奶蓋茗茶、鹽芝奶蓋鮮果茶、四郎果茶、四郎奶茶及鮮果茗茶，明顯不是主打黑糖系列，而是以茶葉為最大賣點。每款茶飲的茶葉都來自台灣阿華師茶園，究竟有何巴閉？茶園位處氣候濕潤、環境不受污染的高山，廿幾年來由人手採摘油切綠茶、高山茶、紅茶及穀早茶等，在當地都設有品茶店，如今就將這些高質茶葉供貨到香港。

阿華師茶園的茶葉通過ISO22000認證及HACCP標準食品安全管理，在烘培、香氣、口感、測試、包裝等各方面均具品質的保證。（公關提供）

萃茶機製茶 冷壓鎖住茶香

平時我們沖茶，都是將茶包浸到熱水裡，浸泡幾分鐘後飲用，然而李奧四郎的純茶飲品皆是用萃茶機製作，80秒內以冷壓方式去快速擠壓三角立體形茶包，再加冰冷凍，鎖住茶香使茶味不會因溫差而變質，茶包的設計也令茶味更均勻。

（左起）玫瑰花茶、蕎麥綠茶、油茶綠茶，全是出產自阿華師茶園的茶葉。

即按下圖睇如何用萃茶機製作一杯「鹽芝高山烏龍」（$28）。

玫瑰海鹽配忌廉芝士 奶蓋鹹香不膩

剛才提到「鹽芝」系列，也是這裡的一大重點，「鹽芝」顧名思義其實是芝士奶蓋，它並非用坊間的奶蓋粉混成，而是以忌廉和紐西蘭芝士打成，且加入了畫龍點睛的玫瑰海鹽，使得香濃幼滑的奶蓋中滲出丁點鹹香，也不會太膩。由於李奧四郎所有果茶都用時令水果製作，所以有點可惜的就是當日未見有鹽芝蜜瓜、鹽芝巨峰、鹽芝芭樂等，不過王牌的鹽芝芒芒與鹽芝草莓就有供應。有客人看到飲品外觀帶點半凝固狀，以為是沙冰，店方則再三強調，這個系列的飲品並非沙冰，而是果茶。

鹽芝芒芒$48｜本身覺得價錢實在偏貴，但原來每杯都用了半個新鮮芒果，飲起來仍有果肉，並且真材實料，算是物有所值。

鹽芝草莓$48｜新鮮的士多啤梨與綠茶再混入寒天晶球，倍增口感。

請按下圖睇「鹽芝草莓」及「鹽芝芒芒」的製作過程。

+ 9 + 8 + 7

除此之外，店主也力推果茶系列，坊間許多茶飲店都有水果茶，所以不算特別，但其中兩款則比較少見，分別是「黑醋栗莓果茶」及「香檸玫瑰果茶」。

黑醋栗莓果茶$36｜顏色繽紛是由於利賓納加上雜果製作而成，味道清甜醒胃。

這杯飲品用了菠蘿、桃及檸檬3種水果。

香檸玫瑰果茶$36｜縱然顏色類似，但跟上一杯不同，香檸玫瑰果茶清香撲鼻，採用的正是含豐富花青素的阿華師玫瑰茶包，再混入檸檬汁，絕無添加任何色素。

在餐牌上見到另一杯飲品的名字蠻可愛，叫「奧利熊貓奶茶」，順便點了一杯，它是「四郎奶茶」系列一種，顏色層次分明，感覺會是很飽的一個選擇。

奧利熊貓奶茶$32｜飲料分成5層，由底至高是珍珠、奶、茶、奶蓋及Oreo。

李奧四郎

地址：荃灣荃興徑25 - 31號安富大廈地下4號A舖（路德圍）

電話：從缺

營業時間：11:00-00:00

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