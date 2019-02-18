【廚師腸】大昌行宣佈帶原裝廚師腸回歸　網民竟要求轉口味

去年11月有外媒傳出「廚師腸」美國生產商Zacky Farms破產消息，有指生產商即將關閉生產廠房，而今年1月19日便是Zacky Farms的“Last Day” 。當時網民叫苦連天、網上一片哀嚎，幸好今日凌晨廚師腸香港代理大昌行在facebook宣佈喜訊，表示：「廚師腸好快就會返嚟啦！」各位「腸粉」得知後都洗版狂賀，但原來廚師腸回歸一事，車公一早已有揭示？

廚師腸是不少香港人的良伴，無論是公仔麵、BBQ、大食會，都一定要食廚師腸！所以去年11傳出廚師腸的美國生產商破產後，網民都非常失落，有人大嘆：「冇廚師腸食，世界末日㗎喇！」「燒烤界最黑暗一天！」就連人氣高企的「文青女神」袁澧林（Angela）都在網上撰文「悼念」，表示：「我對你是奮不顧身的愛……如果這早點發生，我會將我生日願望送給你，我希望有好心又有錢的人可以參與拯救廚師腸大行動 #無你我唔會再BBQ。」

Angela Yuen曾在Instagram公開向廚師腸示愛，希望有人拯救到廚師腸，如今可算得償所願。

網民為免冇得食，當時立即囤積廚師腸，使它一度斷貨，當時有凍肉舖推出「限購制」，限住每人每日只可購買1包廚師腸，有人更藉炒賣廚師腸圖利，炒價曾高見$400一包！

由於供應量緊張，有凍肉舖曾限制市民購買過多廚師腸。（圖片來源：DCH ValleyChef@FB）

香港人就連在年宵都要懷緬廚師腸，有本地插畫家推出自家設計的廚師腸商品，包括便利貼及文件夾等。（圖片來源：DCH ValleyChef@FB）

不過如今不必再慌喇，Angela亦可以繼續BBQ，因為廚師腸的香港總代理大昌行今日凌晨在facebook宣佈：「廚師腸好快就會返嚟啦！」大昌行在facebook表示團隊經過多星期努力，終成功爭取廚師腸「載譽歸來」，並留言：「我哋繼續以原來嘅獨家配方，美國製造，保留大家喜愛嘅味道！」

大昌行在faceook貼圖，寫明"Valley Chef is coming back soon!"

網民得知這喜訊當然興奮莫名，但有人就反映其味道過鹹，要求減鹽，網友因而引起一番激烈討論，有人又質疑從頭到尾都只是廚師腸公司自行策劃的廣告。

▼請按下圖睇網友留言。

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事實上，大昌行一直都為保留廚師腸一事不遺餘力，早在11月時已安撫支持者說：「我們的團隊現正努力在幕後進行協調及溝通工作，以確保廚師腸供應盡量不受影響，令大家可以繼續享用這些滋味的雞肉腸。」除了代理商之外，熱愛廚師腸的網民都一樣落力，有人就在facebook設立「拯救廚師腸大聯盟」專頁，並且「做實事」，如發公開信予立法會議員、高呼「不在乎獨立關稅，只在乎廚腸萬歲！」，以及發起一人一信行動，籲網民去信大昌行集團行政總裁，要求承諾在“Zacky Farms” 疑似Last day後仍確保廚師腸正常供港。

拯救廚師腸大聯盟早在成立初期已曾發起一連串保衛廚師腸的行動，去信多個單位。

記者已聯絡「拯救廚師腸大聯盟」專頁版主，他指雖然無法改變母公司倒閉事實，但樂觀回應：「我哋會繼續監察，確保廚師腸品質同味道順利過渡。感謝大昌行比政府更聽民意，其次感謝各位市民盡心盡力，為左守住廚師腸而發聲。希望各位可以繼續努力，將呢份守住口福嘅精神發揚開去，話畀世界聽，我哋連廚師腸都守得住，香港唔會守唔住㗎！」今年大年初二，新界鄉議局主席劉業強為香港求得86號中籤，縱使各人對籤文解說不一，惟籤文4句的最後一字為「常」、「得」、「香」、「腸」，如今廚師腸有得留低，「救腸盟」版主笑言：「多謝車公！冇佢我哋冇今日！」網民回覆說要就車公顯靈一事去還神！

四句籤文最後一個字可組合成「常得香腸」，十分神奇！（資料圖片／梁鵬威攝）

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