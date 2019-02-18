【香港爆谷】80後做爆谷辭高薪厚職　被街客考起點解要做呢啲嘢？

若然廚師腸是大家的良伴，爆谷會否是大家入戲院的必備零食？ 有一班爆谷愛好者將「迷戀」化成自己的親生兒，希望香港有自己本土出品的爆谷集結「人生四味」。不過，追求夢與想之際，為著心血結晶營營役役，卻惹來不寡的奇異目光。 攝影：鄭子峰

爆谷的香味讓人神往，它曾經是美國股災時戲院生意不濟的救兵，同時拯救了當年美國低迷的農業。爆谷從爆裂粟米「炸開」而成，當粟米內的油和水被加熱氣化，水分蒸發膨脹後，卻被不透水氣的外穀牢牢包裹，於是內部形成高壓的蒸氣，澱粉質開始被軟化，當粟米內部的壓力持續增加，外皮無法承受高壓時便被逼破，蒸氣、澱粉和蛋白質噴湧而出，當接觸空氣後，「泡沫」被快速冷卻及固定下來，於是形成了很脆的爆谷。

爆谷和焦糖聯乘的化學作用，引爆起來的芳香令戲院內外彌漫誘人的香味。

戲院有種魅力，某部分的原因正正因為是爆谷，它甜蜜的芳香盈滿空氣，這種以氣味行銷的手法（Scent Marketing），將爆谷的香味引到戲院各處，對顧客而言有種極大的誘惑。不過，即便是細爆谷，份量著實也不少，若然吃不完，一是丟棄；一是帶走。可惜爆谷容易受潮極易走味，如果有密封的包裝將保質期延長，滋味的爆谷便能攤分數天享受，那是種滿足。

利用密封包裝將爆谷的保質期延長，隨時也成可口零食，不一定在戲院中品嚐。

果然，有一班人對爆谷的愛好，點滴化成有形的商品公諸同好。當中的舵手之一是Calvin，本來從事電訊業call center的管理層及幫父親打理食堂，他卻有自己更想要走的路。由於醉心於爆谷如同雪糕車般夢幻吸引，繼而不斷在網上鑽研食譜，甚至到美國學師及實習，研習爆谷美味的方程式。

爆谷分（右）蝴蝶形及（左）蘑菇形，那是兩種粟米的區別。蝴蝶形較薄身，香味較濃，色澤偏白，比蘑菇形脆口，適合做焦糖爆谷。

不一定在戲院才可以吃爆谷，做成隨手的零食，在家中也可以品嚐，直覺爆谷有市場潛力，希望能研發特別的口味吸引大小朋友，並做啱香港人口味的爆谷。

單純的初衷，Calvin於是回港創業，拉攏相識多年的好友Jack及Alan，齊齊胼手胝足為爆谷謀新方向。除了Calvin，Jack及Alan本來有自己穩定的正職，Jack為保險從業員及協助爸爸處理地盤工作；Alan專業於飛機維修工程。三人終究辭退工作，自掏腰包，全心全意、全程投入與爆谷相伴。



按圖直擊工場製作爆谷實況，一蘿蘿爆谷「爆出」令人大開大界：

+ 4 + 3 + 2

每天藏身工場近乎10數小時，馬不停蹄製作及包裝爆谷，以人手逐包、逐包貼上barcode貼幾千包，工場每小時則大約生產50包爆谷。他們笑言這進度太慢，趕上銷路較好的日子，動輒需要加長開工時數到14至16小時。每產一轉爆谷均需要試味，他們幽默自嘲：「食爆谷食到胃痛，已經無咩胃口再食正餐。」家人也開始埋怨工作時間太長，同時不禁懷疑此門生意是否可取：「未有咩成績，值得攞錢及時間去搏？」

「女神」甜、「港女」辣，冬蔭公食字變「公公」，朱古力化身「潮人」阿Nic。趣味的包裝及命名，企圖喚起消費者共鳴。

不能厭惡；不可放棄。一來本於初心，二來「洗濕個頭」務要堅持，各人不想家人覺得他們純屬玩票，執意要咬緊牙關做生意。猶幸「屋企人」本於愛，仍舊支持他們的爆谷事業，建立Powcook本土爆谷品牌，自創四味：甜、酸、苦、辣，寄託哲理寓意人生四味，或者顯淺以明之，此四味在味蕾上最易識別。



按圖近看四味爆谷的介紹及價錢：

麻辣芝士味在網上商店中最為暢銷，本來它是跑輸大市的，因為芝士味爆谷極易「腍」。初時因包裝不當，所有心血付諸流水，悉數銷毀全部芝士味爆谷，成本統統蝕掉，但寧願堆田也比做壞招牌好。改良包裝及爆谷的尺寸後，麻辣芝士味竟逆流而上。現時冬蔭公味在大眾市場上較為遜色，不過我個人認為，先酸後甜的冬蔭公味比麻辣芝士更有特色。

創業之初，要丟棄的爆谷數量更多，見到粒爆谷連焦糖拉開似香口膠…真係掉到無心機。不停試；不停諗，將心得劄低喺簿仔牢牢記實。

Calvin將作及研習爆谷的心得寫滿了在這本綠簿仔內，好比「green book」成他的爆谷指南。

既是老闆也是sales，在工場上耕耘外，他們三人會親自站舖。看他們的外型頗是俊朗，我以為這「有助銷路」，豈料他們認真地直言：「我哋嚇親人！」三個大男人賣爆谷，令女仔「有壓力」不敢上前購買。



更甚者，有些街客提出刁鑽疑問：「你哋咁後生，幾個男仔點解要做呢啲嘢？唔正經搵份工？」

Jack：「其實我哋係老闆…因為資金同人手未夠，所以先做埋sales，亦可以睇睇市場有咩反應。」

街客：「喔…原來係咁。你哋好勤力啊！」



另一方面偶遇一些「返頭客」再來光顧並推薦友人品嚐，此舉令他們大為感激有人支持：

自己的「BB」有人讚！這滿足感已遠遠大於一切勞苦。

（左至右）Calvin、Jack、Alan，三位80後均辭掉穩定的工作，全程投身於去年初創的爆谷生意，產品於網上商店及pop up store販售。

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