【港人回憶】重視昔日荔園遊樂設施　荔枝角新開懷舊中菜館

飛龍過山車、咖啡杯、旋轉木馬及小船兒，這裡並不是主題公園，而是荔枝角區最近增添的新成員。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

滿載懷舊煮意的荔園主題餐廳，讓大朋友重拾童真樂趣的味覺體驗！

餐廳裡佈滿多個經典打卡位，猶如迷你樂園，相信可滿足熱愛影相大過天的食客。

一「馬」當先與食客迎頭相見的旋轉木馬，滿身時代風塵痕跡，退役後留在玻璃箱內展覽。

在D2 Place，有一間以荔園為主題的中菜館。（作者提供）

滿身時代風塵痕跡的旋轉木馬，退役後留在玻璃箱內展覽。（作者提供）

只此一家的超巨型荔園咖啡杯餐座，滿載遊樂園色彩，可供大約4人用膳，於當日難得閒置任拍。

兩架小船擺設，可會勾起一絲絲童遊印記？

我們安坐於栩栩如生的飛龍過山車卡座享用下午茶，猶如坐上美食列車，毋須驚呼狂叫已令人充滿期待。

餐廳以粵式中菜及港式麵食為主，提供小食、小菜、粉麵飯、湯羹及甜品為主，豐儉由人，另有茶位收費（每位港幣8元）。

淺嚐點了烏龜菠蘿叉燒包 （一套兩件，港幣32元）及一碗雲吞牛腩麵（港幣52元）。

菠蘿叉燒包的的骰骰，造型維肖維妙，惟麵包皮咬落未算脆口，以外型取勝為主。

雲吞牛腩麵，湯底帶清，不會過鹹，麵質彈牙，雲吞及牛腩不過不失。

雲吞牛腩麵，湯底帶清，不會過鹹，麵質彈牙，雲吞及牛腩不過不失。（作者提供）

餐廳內更設有一幅由蒸籠及餐碟砌成的小型展牆廊，讓人回顧荔園的不同發展階段及趣事。

由蒸籠及餐碟砌成的小型展牆廊。（作者提供）

另有一隅主打民園麵家，具有街頭懷舊色彩。

民園麵家。（作者提供）

早前荔園品牌曾在尖沙咀開設冰室，不過已經告別，現移師至荔枝角D2 Place開設中菜館，再延續許多人的童年回憶。

撰文：世外貓人 一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「大朋友的小樂園 荔園流金歲月」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）