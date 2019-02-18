【旺角火鍋】星級火鍋店麻神開分店！新出煲逾12小時花膠雞湯底

港人愛打邊爐，火鍋店的數量幾乎總有一間在左近。近期又有火鍋店於旺角插旗，是專攻麻而不嗆喉的麻辣湯底火鍋店。 此店去年已在銅鑼灣落戶，經已引來容祖兒、張智霖等明星潮拜，新分店有新搞作，配合港人口味而推出花膠雞鍋，百幾隻雞肉，煲超過8小時，雞肉精華盡在湯底，未涮牛肉前先喝口湯，鹹香美味，忍不住在開動前就喝完湯呢！ 攝影：唐家儀

花膠雞鍋煲逾８小時 鹹香精華夠滋補

這間於台灣經常訂滿座的火鍋店，主打麻而不嗆喉的麻辣湯底，以新鮮蔬菜和水果，再加自家製麻辣醬和香料熬製而成，比起其他以肉和骨來煲煮的湯底，相對溫和一點，吃完不會好燥熱。

隨著新店開幕，亦有新湯底推出，就是近年流行的花膠雞鍋。湯底以百多隻雞煲8小時，期後加秘製調味再煲4小時，湯底都滲有雞肉的鹹香味道，會忍不先喝兩、三碗湯才開始打邊爐呢！

▼按圖睇湯底及火鍋配料有咩食！

麻神麻辣鍋拼花膠雞鍋 $268

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明星熱捧！被稱為「台北最難訂檯的餐廳」

去年登港，經已吸引不少明星潮拜，容祖兒、張智霖、袁詠儀、唐詩詠、杜汶澤等，都在首店到港後試食。火鍋湯底「只麻你口，不嗆你喉」，吸引不少麻辣鍋迷追捧，甚至被台灣綜藝節目《女人我最大》評為「台北最難訂檯的餐廳」。今年再於旺角開分店，各位火鍋迷在旺角又多個打邊爐好去處！

▼按圖睇有咩明星潮拜麻神！

容祖兒（圖片來源：官方圖片）

旺角新店環境。

新店經常滿座，建議先訂位去食麻辣鍋。

旺角火鍋地圖 港式、台式、四川樣樣齊

旺角區本身都好多火鍋店，無論是港式雞煲火鍋、台式養生鍋，還是四川麻辣鍋，各有特色。為你綜合旺角區火鍋地圖，大家隨自己口味選擇火鍋店！

按圖睇旺角有咩火鍋店！

重慶劉一手火鍋｜無辣不歡的朋友們，不用過海都吃到重慶火鍋十大品牌，連郭富城都鍾意食麻辣鍋店。

麻神麻辣火鍋

地址：旺角彌敦道558-560號譽發廣場4樓

電話：2341 0999

營業時間：12nn-12mn

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