【B仔涼粉】分店月前阻街遭釘牌　B仔搬舖至鳳琴街惹街坊爭議

元朗美食多，但講到最出名的就是「B仔涼粉」，不少遊客都專誠慕名而來。反觀它在香港人心目中卻印象麻麻，更有許多元朗街坊都講過「元朗人唔食B仔」。其又新街分店自上年年中因「阻街」而被釘牌，儘管半年來仍繼續做生意，但今日起此分店將不再營業，遷往人稱「雞地」的鳳琴街新舖。有街坊就認為，搬舖只是治標不治本，甚至有雞地街坊直言擔心之後受噪音與阻街問題滋擾，記者就找來幾位B仔客人做街訪。 攝影：鄧穎琪

以B仔涼粉馳名的「佳記甜品」有一定名氣及支持度，更曾頂死惡鬥多年的同區甜品店「泛后甜品」，不過它在普遍人心目中形象兩極，除了獲遊客熱捧外，也有人會定期揸車入元朗品嘗其水果甜品，但「佳記」在部分元朗街坊心目中印象就麻麻，有睇開「食在元朗」facebook的朋友，都知道街坊經常強調「元朗人唔食B仔」，並常以「環保涼粉」來調侃B仔，諷刺店方疑似重用生果。幾日前，討論區就有網民圖文並茂表示，食「B仔船」時發現西瓜之中居然有粒釘，嬲爆謂：「痴X線！以後點都唔X會再食，差啲死！」衛生情況值得關注。

B仔素來以涼粉聞名，配上各種水果。（資料圖片）

另一道「名物」則是蒜香辣汁雞翼尖。

有網民開post鬧爆B仔涼粉內藏螺絲，使他非常憤怒，直言以後都不再光顧。（網上截圖）

然而，更值得留意的是，B仔有兩間公店，「舊B」在教育路大坑渠旁邊，另一間則是又新街分店，由於它經常搬出桌椅到店外加枱，上年6月就因屢次違反《食物業規例》（第132X章）有關非法擴展營業範圍的條款，持牌人被扣足180，遭食物及衛生局取消其食肆牌照。縱然如此，B仔這大半年來依然照常營業，儘管最高刑罰足以令持牌人坐監，但當局並沒刻意執法，而持續違例者其實每天只需另加罰款900元，對經常座無虛席的B仔來說可謂濕濕碎，一於你有你釘牌，我有我開舖。

又新街B仔門前疊有大量椅子，方便隨時加枱櫈，此問題亦是令到B仔遭吊銷牌照的一大原因。

B仔自晚上9點幾開始已經坐滿客人。

不過原來B記最近已另覓新址，今日起又新街分店將正式遷往俗稱「雞地」的鳳琴街，昨晚見到舖外大大塊Banner提到搬遷一事，記者視察過新、舊舖，亦訪問了街坊意見，發現意見兩極。

又新街分店店名上，掛了一幅「搬遷啟事」大Banner，提醒食客新店將於今日起遷往鳳琴街，此後有「新B」之稱的又新街店將不再營業。

有幾位從B仔步出的食客都表示之後會繼續幫襯，其中一對被訪者是Alex及其妻子，兩人本身在元朗長大，但婚後已遷出此區，只在回女方娘家後才偶爾到訪B仔，對搬舖一事，Alex說：「佢要搬都冇計，冇話好唔好。」他又透露店方多在11點後就會將枱櫈搬出舖外，「多人佢就搬，冇人理。啲車會、車隊好興喺屯門公路飛完車就入嚟食個宵夜，又有電單車隊。（搬咗都會食？）應該都會，因為食咗好多年，同埋好近。」他指新店位置容易泊車，相信對生意額沒有影響，講到加枱櫈問題，他不諱言：「相信到時都會搬晒出嚟。（即係無視釘牌？）冇話無視嘅，如果佢無視『釘牌』就唔使搬啦，但應該都係拖得就拖。咁夜邊有人得閒嚟Check？你見條街其他舖頭都係開晒啲枱櫈㗎，又冇事嘅？我諗係側邊啲人又或者同行投訴，同埋聽聞依度好似話加租。」

記者實測過，從又新街分店步行往鳳琴街新店，路程約5分鐘內。

記者見到新舖頗為闊絡，正有員工打點佈置，晚上10點，店主二人恰巧視察完裝修情況，準備搭貨Van走人，上前講了幾句。負責人指當晚將通宵裝修，但要翌日（即今日）大約黃昏時段才有食品供應。昨晚11點又新街店約8成滿座，無需另加桌椅，期間陸續有員工將物資搬去新舖。

新舖將於今日營業。

新舖看起來頗大，詢問過B仔員工，她覺得新店空間較四正及「見使」。

為了趕上進度，員工通宵留守打點。

另外，店主在新舖附近訪問了任小姐，她對搬舖一事不太滿意，原來她正是住附近的住客，「放假啲日子實塞住晒啲人喺度，晚晚鬼咁嘈！」問到覺得新舖會否一樣阻街，她說：「依邊條路其實窄啲，要搬都唔搬得幾多張，但係其實冇分別，多人起上嚟，積晒啲人喺度等位咪一樣，所以個問題根本冇解決過。」任小姐直言擔心衛生問題，因這裡平日已經有老鼠，相信開多一間糖水舖或會使鼠患問題惡化。

以下兩張圖展示出又新街B仔及新店鳳琴街B仔店外的空間，前者相對寬闊，而後者則比較窄，加上馬路邊有圍欄阻隔，相信屆時加枱數量會減少。

其實B仔搬舖一事，在網上亦引起不少元朗街坊熱議，以下就節錄部分留言。

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