【鹹蛋蒸肉餅食譜】零難度家常菜！加一種食材令豬肉變滑

說到簡易家常菜，莫過於連炒都不用動手，只需要將食材蒸熟便可的菜式，而鹹蛋蒸肉餅就是最佳例子。 雖然蒸肉餅步驟簡單，但要令肉餅入口有咬口得來又不「嚡」，的確要花點功夫。今次就教各位最簡單方便的方便蒸出靚肉餅！ 攝影：劉晴、王夕子 剪接：李賢華

若要快速在家製作肉餅，先到街市或超市買盒免治豬肉，先調味再蒸，肉餅不用加豉油都好味！

以免治豬肉來製作肉餅最方便。

調味方面，生粉、鹽、糖、豉油這些基本調味都要加。想令肉餅更香，可加麻油，甚至少少胡椒。來到重點，想令豬肉更滑溜，可以加蛋白，令肉質「滑不嚡口」。

煮食小貼士：令肉餅更有咬口，先加調味，然後拋打豬肉，使其更有彈性，蒸出來的肉餅更有咬口及有質感。

令豬肉滑溜，可以加蛋白，肉質更嫩。

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食譜 鹹蛋蒸肉餅（蒸） 材料 免治豬肉300克、鹹蛋黃1隻、蔥少許 調味 蛋白1隻、生粉1茶匙、鹽1/2茶匙、糖1茶匙、豉油1茶匙、麻油1茶匙 做法 1. 將豉油、鹽、生粉加入免治豬肉拌勻。 2. 將糖、蛋白、麻油加入免治豬肉再拌勻。 3. 鋪平豬肉於碟上，加鹹蛋黃於豬肉中央。 4. 豬肉蒸13-15分鐘即成。

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