【尖沙咀美食】台北心形雞蛋仔到港！最新獨角獸造型甜品

雞蛋仔向來是香港的代表小食，之前就有港人於台北自創心形雞蛋仔，將香港的飲食文化傳揚開去。這間雞蛋仔亦在近年回流，於元朗開店，近日再殺入旺區尖沙咀，逛街經過的話，不妨試試。 資料圖片：官方圖片、Instagram

尖沙咀掃街新貴 心形雞蛋仔

今次尖沙咀新店一次新增幾款口味，最搶眼的有獨角獸派對，招牌心形雞蛋仔，夾著牛奶味或奶茶味雪糕，飾以棉花糖、翻糖，造成獨角獸的模樣，相當趣致。另有Mac & Cheese、台灣紫薯等新口味，既有口味則有紅絲絨朱古力、抹茶、流心奶皇等，有鹹有甜，單吃或是配雪糕也可以。雞蛋仔口味多花款之外，用料也算講究，用上日本麵粉，以及多款外國食材炮製，不止「得個樣」，不過這樣下來，定價就較為高。

▼按圖看雞蛋仔款式及價錢：

獨角獸派對 $58（圖片來源：kirara_mori@IG）

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港人台灣開店 香港遊客慕名而來

雖說是台灣過江龍，但其實由香港人開設。老闆初初覺得香港租金太貴，故此開店也選址消費指數低一點的台灣，當時自創心形雞蛋仔，並配上色彩繽紛的配料，頓時令傳統小食變得賣相滿分，吸引當地不少年青人幫襯，大受歡迎。而店舖發現，光顧的客人有不少都是香港遊客，才有了回流香港開店的念頭。而元朗店開幕後，粉紅的店面也成功吸引不少女士的目光。台灣和香港店還會不時推出限定口味，保持新鮮感。

▼按圖看以往限定雞蛋仔款式：

台灣草莓系列（1）

The Waffle Club

地址：尖沙咀金馬倫道14b舖

營業時間：1pm-10pm

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