【珍珠奶茶】網民熱數香港最高質珍奶店　負評進撃飲奶精見到想嘔

香港的茶飲店門庭若市，近乎每間也是過江龍，縱然傳媒及營養師不乏討論珍珠奶茶、芝士奶蓋等熱量和含糖量，又關注珍珠的食用安全，卻仍然不減市民對珍奶、茶飲的熱愛。

仙跡岩自1994年爆紅，現已式微兼被台灣及內地新興茶飲店蓋過了。（資料圖片：鄧穎韜攝）

香港90年代台式飲品牽頭的是仙跡岩及仙踪林，餐廳有桌、有椅、有台北飯麵和吐司，有些特色店甚至有鞦韆椅耍樂。2011年，台灣的「塑化劑事件」令台式餐飲業陷入黑暗低谷，更波及香港的台式茶飲。然後約2009年，貢茶、日出茶太、歇腳亭等外賣店紛紛插旗遍佈18區。當寫字樓中午放飯、三點三下午茶，甚至萬歲請「飲嘢」，大家一人一杯樂透透。時移勢易，以上幾間店已漸漸式微，仙跡岩及仙踪林更是鳳毛麟角。香港的茶飲店又改朝換代，店舖多不勝數，名字千奇百趣，開店之迅速，感覺好像開便利店一樣。

台式茶飲始祖仙跡岩：貴租難捱過沙士 不希望結業時大家先嚟打卡

網上論壇最近開post討論以「香港最高質珍珠奶茶店」為題，網民熱選心目中好飲的珍珠奶茶舖頭。名字包括老虎堂、迷客夏、喜茶、珍煮丹、茶湯會、木衛二、茶理史、鹿角巷、丸作、大卡司、鮮茶道及歇腳亭。早前在沙田開業，輪侯時間長達4小時的喜茶，竟然未入5強。

以「香港最高質珍珠奶茶店」為題的討論，喜茶竟然未入5強，早前於沙田新店開張時，輪侯時間曾長達4-5小時。（資料圖片：唐家儀攝）

究竟誰家珍珠奶茶店被美譽為香港最高質呢？按圖有5強分曉：

+ 15 + 14 + 13

討論中也不乏聲音攻擊各家珍珠奶茶店，珍珠奶茶多化學元素，直呼「廢水舖收皮」，並表示「珍珠奶茶本身低質，何來高質珍珠奶茶店？」亦有網民自揭自己做過一年奶茶舖，表示「成班弱智飲奶精，見到都想嘔。」誰是誰非難以定奪，但客觀環境所見，珍珠奶茶、手搖茶等杯裝茶飲搶攻香港各個旺區，幾乎幾步一間。小學生也難抵誘惑，放學後帶家長購買。而早前有小學生連飲珍珠奶茶一星期，其後出現嘔吐，令家長大驚。美國兒科專科營養師梁慧思（Winsy）解釋，珍珠是由木薯製作，因為重澱粉質及含有纖維，或會影響腸胃消化，如果已感過飽再食用珍珠，可能引起嘔吐，同時指出珍珠糖分含量高，多飲會導致肥胖。

網民對門庭若市的珍珠奶茶店各持正負評價，不少網民言論「惹火」。（資料圖片：鄧倩螢攝）

下圖為網民對珍珠奶茶的負面抨擊：

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