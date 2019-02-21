【打工仔e肚仔日記】大圍台灣菜館！姊妹檔得真傳秘製牛肉麵湯底

一提到台灣菜，就會想起牛肉麵、滷肉飯和街頭惹味小食。大圍都有台灣菜館，店主為兩位女生Yanki和Vien。這對姊妹因為外國留學時，曾於台灣菜館打工，得到當時老闆的真傳後，便來港開店賣牛肉麵。 主持人：黃繼鋒

兩姊妹拍住上 得台灣人秘方煮牛肉麵

小店老闆，Yanki和Vien曾於加拿大留學，其間在台灣菜館打工，當時已經有想開食店的念頭，於是兩姊妹從台灣老闆身上學煮台灣菜，現店內的招牌牛肉麵，就是台灣老闆教她們的秘方牛肉麵。二人將招牌牛肉麵名為阿Roy牛肉麵，就是想向台灣老闆致敬。

台灣老闆獨門秘方，在於製作牛肉湯底，以牛肉和牛𦟌熬製，再加大量新鮮蔬菜和十多種香料調味煲4小時，湯底濃厚更帶少量辣味，吃完更加暖和。



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阿roy牛肉泡飯 $58

+ 4 + 3 + 2

The Grove

地址：大圍田心邨269號地下

營業時間：星期一至日 11am-10pm

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