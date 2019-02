【奧斯卡】Lady Gaga減肥25磅毅力驚人　憑星夢情深奪影后有望

2019奧斯卡頒獎典禮將於美國時間2月24日舉行,Lady Gaga憑《星夢情深》入圍角逐影后,而且奪獎呼聲高,跟《愛.欺》的Glenn Close 被看高一線,估計最佳原創歌曲獎會是Gaga《Shallow》的囊中物。 Gaga出道至今,她對自己的自律讓人「怕怕」,當中也包括保持fit爆身材的秘密。

Lady Gaga初出道之時,浮誇及話題性的裝扮搶走悉數的鎂光燈,媒體及雜誌均刊登及報道她紅地毯及MV內「出位」的形象,幾近蓋過了她的音樂造詣及歌唱實力。Gaga曾憶述她未出道前與前男友的一番說話:「我曾經有一個男朋友,他說我永不會成功;永不會有艾美獎提名,永不會有hit song,他希望我失敗。而我對他說:『當有一天我們分開了,你連買一杯咖啡都聽x到我的歌或看到我的宣傳。』」

(圖片:goodreads.com)

去年,Gaga被Bradley Cooper邀請出演《A Star Is Born星夢情深》Ally一角,螢幕上的Gaga洗盡沿華自然流露,歌聲感染力強,她的演出令無數觀眾另眼相看,紛紛予以肯定,她確實是一顆星。

《A Star Is Born星夢情深》電影劇照

曾看過Netflix一套有關Gaga的紀錄片《Gaga:Five Foot Two》(女神卡卡:五呎二吋),攝製隊跟隨她一整年進行拍攝,圍繞她製作專輯《Joanne》及準備2017年超級盃中場表演的生活點滴。超級盃中的演出備受讚賞,至今影片在YouTube上的點擊將近5千萬。不過,Gaga在籌備演出前,卻不斷受神經系統的毛病並導致全身疼痛的纖維肌痛(fibromyalgia)困擾,一邊接受治療;一邊堅持要完成歌舞演出。

(圖片:YouTube影片截圖)

她的毅力不止於表演,平日減肥及保持身材也是相當自律,控制飲食是她減肥常規的重要部分,Gaga遵循她的健身教練Harley Pasternak的「5 Factor Diet」,為期5周的計劃,每天吃五餐,通常分為兩餐和三份小吃限制食量,吃的食物種類主要集中在健康脂肪、纖維、低升糖碳水化合物(全穀物)、蛋白質(瘦肉、蛋等)和無糖飲料。避免加工、油炸、含高糖與飽和脂肪的食物(牛油、雪糕、甜品)及單一碳水化合物(白麵包、白米)。

早前《第76屆金球獎頒獎典禮》,Gaga穿着貼身的Valentino 高級訂製禮服,佩戴價值500萬美金的Tiffany訂製珠寶,造型優雅,被多家媒體評為當晚最佳衣着之一。Gaga憑《星夢情深》中的主題曲《Shallow》,獲得最佳原創歌曲獎。(gettyimages)

按圖有Gaga減肥前後對比,她曾一度成了「胖水桶」,後來積極減肥變回女神:

據《Daily Telegraph》報道,Gaga練舞的習慣比大多數人在健身房鍛煉時消耗的熱量更多,所以她的飲食實際上應需要能量(energy)、蛋白質和健康的脂肪。

Gaga亦曾表示:「我不吃白麵包,只吃蔬菜,沙律和魚。這樣吃無論如何,對我來說也好得多,但周日我有時會吃意大利麵。」(I don't eat bread, just vegetables and salad and fish. Eating like that is much better for me anyway but on Sundays I sometimes eat pasta.)偶爾一天的「作弊」令其他六天更容易地遵循「5 Factor Diet」的飲食習慣。



按下圖了解「5 Factor Diet」內容及哈佛大學公佈的新食物金字塔,健康油脂地位跳升:

+ 2

Harley Pasternak說如果體重超過10磅,需要保持相當長的時間維持「5 Factor Diet」因為它非速效瘦身,在第一星期後,預期平均每周減1到2磅體重,此飲食方法是一種安全和適應成習慣的飲食方式,另外需要定期有運動鍛煉,每天約需25分鐘。他也曾跟HollywoodLife.com分享:「Gaga的力量及決心令我印象深刻,她承受痛楚的能耐很高,因此可以抵得住許多訓練,她的腹肌非常完美!」(Lady Gaga's strength and determination, saying that she has a high pain threshold so can work through any exercise. He also mentioned that her abs are in excellent shape)。據聞Gaga保持腹部平坦及腹肌的秘密靠上下捲腹(double crunche)、軀幹扭動(trunk twists)和側彎(side bends),針對腹肌和臀部鍛煉,每周5次,每天至少鍛煉25分鐘,另有瑜伽放鬆身心。

《A Star Is Born》電影簡介:



《A Star Is Born》(星夢情深)翻拍自1937年的經典同名電影《A Star Is Born》,之後在1954年與1976年再被翻拍,去年,由荷里活男星Bradley Cooper自導、自編、自演及邀請Lady Gaga演出女主角,被譽為2018年度最佳音樂電影。電影講述酗酒資深音樂人Jackson Maine(Bradley Cooper飾)偶然在酒吧發現極有歌唱天份的Ally(Lady Gaga飾),並帶領她進入樂壇,漸漸與她相戀成夫妻。當Ally開始走紅成新星時Jackson的心魔令二人漸行漸遠,星途殞落…

《A Star Is Born星夢情深》電影劇照

