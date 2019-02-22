【奧斯卡】Lady Gaga減肥25磅毅力驚人　憑星夢情深奪影后有望

2019奧斯卡頒獎典禮將於美國時間2月24日舉行，Lady Gaga憑《星夢情深》入圍角逐影后，而且奪獎呼聲高，跟《愛．欺》的Glenn Close 被看高一線，估計最佳原創歌曲獎會是Gaga《Shallow》的囊中物。 Gaga出道至今，她對自己的自律讓人「怕怕」，當中也包括保持fit爆身材的秘密。

Lady Gaga初出道之時，浮誇及話題性的裝扮搶走悉數的鎂光燈，媒體及雜誌均刊登及報道她紅地毯及MV內「出位」的形象，幾近蓋過了她的音樂造詣及歌唱實力。Gaga曾憶述她未出道前與前男友的一番說話：「我曾經有一個男朋友，他說我永不會成功；永不會有艾美獎提名，永不會有hit song，他希望我失敗。而我對他說：『當有一天我們分開了，你連買一杯咖啡都聽x到我的歌或看到我的宣傳。』」

（圖片：goodreads.com）

去年，Gaga被Bradley Cooper邀請出演《A Star Is Born星夢情深》Ally一角，螢幕上的Gaga洗盡沿華自然流露，歌聲感染力強，她的演出令無數觀眾另眼相看，紛紛予以肯定，她確實是一顆星。

《A Star Is Born星夢情深》電影劇照

曾看過Netflix一套有關Gaga的紀錄片《Gaga：Five Foot Two》（女神卡卡：五呎二吋），攝製隊跟隨她一整年進行拍攝，圍繞她製作專輯《Joanne》及準備2017年超級盃中場表演的生活點滴。超級盃中的演出備受讚賞，至今影片在YouTube上的點擊將近5千萬。不過，Gaga在籌備演出前，卻不斷受神經系統的毛病並導致全身疼痛的纖維肌痛（fibromyalgia）困擾，一邊接受治療；一邊堅持要完成歌舞演出。

（圖片：YouTube影片截圖）

她的毅力不止於表演，平日減肥及保持身材也是相當自律，控制飲食是她減肥常規的重要部分，Gaga遵循她的健身教練Harley Pasternak的「5 Factor Diet」，為期5周的計劃，每天吃五餐，通常分為兩餐和三份小吃限制食量，吃的食物種類主要集中在健康脂肪、纖維、低升糖碳水化合物（全穀物）、蛋白質（瘦肉、蛋等）和無糖飲料。避免加工、油炸、含高糖與飽和脂肪的食物（牛油、雪糕、甜品）及單一碳水化合物（白麵包、白米）。

早前《第76屆金球獎頒獎典禮》，Gaga穿着貼身的Valentino 高級訂製禮服，佩戴價值500萬美金的Tiffany訂製珠寶，造型優雅，被多家媒體評為當晚最佳衣着之一。Gaga憑《星夢情深》中的主題曲《Shallow》，獲得最佳原創歌曲獎。（gettyimages）

按圖有Gaga減肥前後對比，她曾一度成了「胖水桶」，後來積極減肥變回女神：

據《Daily Telegraph》報道，Gaga練舞的習慣比大多數人在健身房鍛煉時消耗的熱量更多，所以她的飲食實際上應需要能量（energy）、蛋白質和健康的脂肪。

Gaga亦曾表示：「我不吃白麵包，只吃蔬菜，沙律和魚。這樣吃無論如何，對我來說也好得多，但周日我有時會吃意大利麵。」（I don't eat bread, just vegetables and salad and fish. Eating like that is much better for me anyway but on Sundays I sometimes eat pasta.）偶爾一天的「作弊」令其他六天更容易地遵循「5 Factor Diet」的飲食習慣。



按下圖了解「5 Factor Diet」內容及哈佛大學公佈的新食物金字塔，健康油脂地位跳升：

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Harley Pasternak說如果體重超過10磅，需要保持相當長的時間維持「5 Factor Diet」因為它非速效瘦身，在第一星期後，預期平均每周減1到2磅體重，此飲食方法是一種安全和適應成習慣的飲食方式，另外需要定期有運動鍛煉，每天約需25分鐘。他也曾跟HollywoodLife.com分享：「Gaga的力量及決心令我印象深刻，她承受痛楚的能耐很高，因此可以抵得住許多訓練，她的腹肌非常完美！」（Lady Gaga's strength and determination, saying that she has a high pain threshold so can work through any exercise. He also mentioned that her abs are in excellent shape）。據聞Gaga保持腹部平坦及腹肌的秘密靠上下捲腹（double crunche）、軀幹扭動（trunk twists）和側彎（side bends），針對腹肌和臀部鍛煉，每周5次，每天至少鍛煉25分鐘，另有瑜伽放鬆身心。

參考資料：foodsforbetterhealth.com／motleyhealth.com／verywellfit.com／pkbaseline.com

《A Star Is Born》電影簡介：



《A Star Is Born》（星夢情深）翻拍自1937年的經典同名電影《A Star Is Born》，之後在1954年與1976年再被翻拍，去年，由荷里活男星Bradley Cooper自導、自編、自演及邀請Lady Gaga演出女主角，被譽為2018年度最佳音樂電影。電影講述酗酒資深音樂人Jackson Maine（Bradley Cooper飾）偶然在酒吧發現極有歌唱天份的Ally（Lady Gaga飾)，並帶領她進入樂壇，漸漸與她相戀成夫妻。當Ally開始走紅成新星時Jackson的心魔令二人漸行漸遠，星途殞落…

《A Star Is Born星夢情深》電影劇照

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