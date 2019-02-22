【減肥】減肚腩7日餐單　遵守5大規則每天吃足五餐！

近日天氣這麼不穩定，夏天真的有可能隨時來臨，到時候冬天儲起的肚腩便一覽無遺，所以都是盡快努力同肚腩講再見。不過在7日之內可以減掉肚腩真定假呀？原來這並非不可能的任務，只要跟住一些準則小秘訣，就可以擺脫跟咗你整個冬天的肚腩仔啦。

首先要有一些準則要嚴格遵守，按圖看減肚腩５大守則：

1. 避免吃C.R.A.P.的食物│什麼是C.R.A.P.？這樣的意思當然並非粗口，在這裹C.R.A.P.的意思原來是指咖啡因(caffeine)、白糖(refined sugar)、酒精(alcohol)和加工食品(processed food)的意思，要戒掉的原因是這些食物都會在身體內久久難以排出，所以最好都是把它們通通都戒掉。(gettyimages)

另外可以嘗試一下改變飲食習慣，但這並不代表要把全部食物都捨棄，而是用另一些更見效的食物來代替，，按圖看５大改變進食習慣：

1.碳酸飲料： 原來除了碳酸飲料內的糖分外，碳酸亦是導致肥胖的元兇，所以如果要喝飲品的話，應飲用新鮮果汁或綠茶來代替，便不怕肥啦。(gettyimages)

如果想增加成效的話可以參考一下這份7日餐單，毋須節食，還可吃足5餐。

按圖看7日減肚腩餐單：

第１天： 早餐──用三隻蛋白製成的奄列，並加入75克切碎了的胡椒和菠菜。 早上的零食──１００克雞及半個紅椒。 午餐──一份烤雞胸肉，混合沙律菜、紅椒和青豆，可加四分一湯匙的橄欖油。 下午的零食──100克火雞胸肉及四分一條青瓜。 晚餐──100克烤雞胸肉和蒸西蘭花。(gettyimages)

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最後有一個溫馨提示，就是最好在周未開始實行餐單，便可以有足夠的時間讓自己準備，再也找不到藉口啦。

資料來源：Etimes