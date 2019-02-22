【尖沙咀甜品】西環口碑千層蛋糕店擴充！首見Baileys咖啡口味

千層蛋糕熱潮在近年已經減退不少，現在留下的，都是有口碑的餅店，而 Shazs 便是其中之一。店舖最近在尖沙咀開分店，更推出深受歡迎的 Baileys 口味，吸引大批女生輪候。 攝影：朱潤富

千層蛋糕店K11插旗 首推Baileys口味

店舖Shaz Confections來自西環，是一間千層蛋糕專門店。雖然店舖並不是什麼過江龍，但出品不比名店 Lady M 差，兩年前憑著鬆軟口感以及輕盈味道，成功在千層蛋糕界佔一席位。今次新店增設限定的Bailey Espresso口味，將深受女士歡迎的百利甜酒，以及咖啡混入忌廉，吃下味道濃郁之餘，富有淡淡酒香，難怪差不多每天也賣清光。店內亦新增不少輕食，如全日早餐、牛角包、溫泉蛋沙律等，可以一次包辦晚餐和甜品。

按圖看店舖的新口味千層蛋糕以及輕食：

Baileys Espresso$68（K-11店限定）入口先是咖啡的香濃，緊接淡淡威士忌的麥香。

新加坡Banker轉行賣餅 家鄉斑蘭風味

店主Sharon原是個新加坡人，前幾年來到香港，從事 private banking，本身收入可觀，卻毅然轉行賣餅，為的，是一份滿足感。「自小就喜歡自己做甜品，做千層蛋糕雖然麻煩，但我反而享受製作過程。」Sharon 更喜歡千層蛋糕的一點，是其口味沒有太大規限，可以自由發揮。而她當時開店首先想到的，便是招牌斑蘭口味。「這裡比較少對味的斑蘭甜品，希望香港人也可試到我們家鄉的風味。」蛋糕的餅皮、忌廉也沁入了新鮮斑蘭葉，薄荷綠的色調討喜，上桌時便聞到一縷清香。

16層的鬆軟 配海綿蛋糕

店舖的口味選擇固然吸引，不過更重要的，還是蛋糕本身的質感。店內每件蛋糕都有16層，忌廉、餅皮都是即日製作，確保新鮮，而Sharon也特意在餅底多加了一層海綿蛋糕，細微處見心思。「這樣既可豐富口感，吃下也沒那麼膩。」她謂。

按圖看其他千層蛋糕口味及價錢：

Pandan Coconut$58｜店舖招牌口味，椰香和斑蘭香不相伯仲，屬小清新的代表。

Sharon自己也住在西環，街坊們習慣以Shaz稱呼她，店舖也因而得名。

+ 6 + 5 + 4

蛋糕製作需時 望客人體諒

尖沙咀分店剛剛開幕，吸引海量食客幫襯，同時亦接到不少投訴，大多是因為心儀口味早已賣清光，或是輪候時間太長。Sharon不好意思地說：「知道客人遠度而來，也不想令他們失望，所以我跟店員們都會一直趕工，但蛋糕始終要從原材料做起，逐層逐層疊，冷藏再解凍，不是一時三刻就能做好，希望客人可以體諒。」

店舖位於商場地下，正門進去右邊的盡頭。

Shaz Confections

地址：尖沙咀河內道18號K11地下

營業時間：10am-9：30pm

電話：5598 9321

備註：設加一服務費。

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