【Taste of Hong Kong 2019】中環海濱美食節！最平$20食12間菜館

年度美食節多，本年度首個大型美食節，即將於3月份舉行，選址中環海濱的戶外場地，可以一次過試多12間多國菜式，即刻為你預告有咩食！ 圖片來源：官方圖片

最平$20！一次過試逾12間多國菜

今年第四屆舉辦的美食節，Taste of Hong Kong再於中環海濱舉行。至少12間餐廳參展，每間都會有4道菜式，其中一道更為美食節獨家而設，各位可以吃到餐廳的限量版美食。

餐廳菜式類型豐富，當中有廣東點心、日本菜之餘，還有希臘菜、秘魯菜等，平時不會特別吃到的菜式，可以一次過在現場試食，而且價格最平$20，周末可以去高級版掃街。

▼按圖睇有咩餐廳參展，睇埋有咩食！

逾12個攤位的大廚雲集，可以用較便宜的價錢試大師級美食。

Taste of Hong Kong 2019 今年再度於中環海濱舉行。（官方圖片）

海膽多士 $135/份，鮮海膽鋪滿脆多士，幾奢華，價錢都有返咁上下。

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Taste of Hong Kong 2019活動詳情：

日期：2019年3月21-24日

時間：

3月21日(四) 6pm-10pm

3月22日(五)、3月23日(六) 12:30pm-4:30pm；6pm-10pm

3月24日(日) 12:30pm-5:30pm

地址：中環海濱活動空間中環龍和道9號

Taste of Hong Kong 2019 票價表（官方圖片）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。