Gordon Ramsay山頂開餐廳！設戶外座位歎招牌威靈頓牛柳

地獄廚神Gordon Ramsay又有新搞作，繼尖沙咀的Maze Grill 後，今次就衝上太平山山頂，開設Bread Street Kitchen & Bar！事不宜遲，立即來看看餐廳的食物選擇。 資料圖片：官方圖片

Gordon餐廳遷至山頂 現已開始試業

Bread Street Kitchen & Bar 其實是Gordon Ramsay 在香港第一間開設的餐廳，位處中環，於2014年開業。餐廳facebook專頁於上年八月就張貼了搬遷啟示，但未有透露去向，最近才公布店舖已遷往山頂，現已開始試業。餐廳主打英倫風的歐陸菜式，如地道的炸魚薯條、牧羊人批（Stephard's Pie）等，還有一系列佐以不同餡料的扁麵包、香炸水牛城雞扒漢堡等，大部分菜式的定價都非常親民。此外，當然也少不了Gordon的拿手菜式—非常考功夫的威靈頓牛柳。餐廳亦設有露天座位，現在天氣有點涼，吹著風用餐特別Chill。

按圖看店內菜式及環境：

到訪Gordon的餐廳，當然得試試他最拿手的威靈頓牛柳。

+ 9 + 8 + 7

Bread Street Kitchen & Bar

地址：香港山頂道 118 號山頂廣場地下 G02 舖

電話：2350 3888

營業時間：星期一至五11am-10pm、星期六、日及公眾假期8am-10pm

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