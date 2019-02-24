【新蒲崗台式飲品】奶敏感純素者終嚐奶蓋滋味！堅果奶蓋香滑軟綿

珍珠奶茶、芝士奶蓋、芋奶鮮綠，喜歡手搖茶飲，品茶底嚐奶滑的滋味。 不會或不能喝牛奶的人，似乎少一重味蕾享受。原來，現時流行的植物奶，譬如是堅果製成的奶都可以炮製手搖茶飲，甚至是厚滑奶蓋。 攝影：黃寶瑩

堅果富含不飽和脂肪酸，美國臨床營養期刊2014年發表研究表示，適當進食堅果能促進心血管的健康。擔心堅果熱量太高？營養師指每天適量攝取堅果約30克，可以幫助促進代謝率、增強免疫力及抗老美肌等。

堅果富含不飽和脂肪酸，適當進食堅果能促進心血管的健康。（gettyomages）

堅果可製成堅果奶，奶質濃稠或稀薄視乎堅果種類而定。市售的現成堅果奶包括腰果奶、榛果奶及杏仁奶，味道比較單一。假如用上三至四種堅果打成奶，味道香濃之外，入口順滑而豐潤，淨飲或沖咖啡均佳，也可混搭芋泥、朱古力或香蕉燕麥等天然材料配製特飲，特別是溫熱的香芋堅果奶及朱古力榛果堅奶，香濃奶滑，堅好飲！

溫熱的香芋堅果奶，入口盡是「有咬口」的芋泥，混合香滑堅果奶，層次豐富。

跟茶飲店負責人Zoe淺談，她與拍檔Jerry非素食者，開店目的是為了事業有新方向，因此轉投餐飲業，茶店比咖啡店稍易入場，於是跑了台北及台中數間茶飲店洽商做香港代理，因緣際會下找到一間主打堅果奶代牛奶的茶飲店，Zoe品嚐過後，本不嗜甜的她，對於不多添糖的堅果奶茶飲情有獨鍾，亦打破了對堅果奶的印象。成功洽商後返港，將小店落戶新蒲崗，台灣總店也派專員來教授員工製作，小店開業至今月餘，吸引該區不少打工族及祟尚純素飲食的追隨者。

而且此店代理堅果奶飲品，為香港獨家用植物奶炮製台式茶飲的茶店。

香港獨賣堅果奶茶飲的小店落戶新蒲崗，至今開業月餘，吸引該區不少打工族及純素者。

更令我大開眼界的是堅果奶竟然可製成堅果奶蓋！宛如舀起軟雪糕的形態，極rich極厚極豐盈，入口有少少鹹味，甜味之後緩緩冒起，堅果奶蓋浮在宇治抹茶、烏龍茶、火龍果茶或手沖咖啡上剎是誘惑。

用堅果奶炮製的堅果奶蓋，初見頗是驚喜，軟綿綿似忌廉非常豐盈，入口先有少少鹹味，甜味緊隨。

按圖有火龍果奶蓋茶製作實況：

+ 3 + 2

相比市面上眾多的珍珠奶茶或手搖茶飲店，用堅果奶炮製的飲品別樹一格。或者有人好奇它未有牛奶的奶香味，配茶或咖啡未夠溫潤。不過，是次體驗所得堅果奶不比牛奶遜色，因為出於堅果，奶有堅果香味，質地濃郁。以素食者身份來說，堅果奶更是推動環保及動保齒輪的一顆重要螺絲。

按圖是我們推薦的堅果奶蓋茶飲及堅果奶飲品，如果首次到小店品嚐，可以先從這些入門：

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NUTTEA

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場1樓D號舖

查詢：6015 8851

營業時間：10am-10pm