【荔枝角中菜】童年回憶！荔園重返荔枝角賣民園粉麵、即做點心

荔園——香港人的集體回憶，縱使97年就正式結業的它，對90後未必有太大印象，不過早在海洋公園等出現之前，荔園曾是最大型、最地道的大型遊樂場，也是許多70及80後的成長回憶。近年荔園發展成娛樂品牌，也染指餐飲業市場，適逢今年是荔園成立70周年，旗下的中菜廳也於1個月前開始營業，還與老字號「民園麵家」合作！ 攝影：龔嘉盛

荔園重返荔枝角 賣粵菜點心及老字號民園粉麵

「荔園．流金歲月」月前開幕，主要分為兩部分，分別是粵菜點心，以及港式麵食。17年開業的荔園茶餐廳目前已轉型，但集團主席邱達根（Duncan）仍然滿腦大計，渴望替亡父延續這個品牌。因此，「荔園．流金歲月」在月前正式開幕，特別在它選址荔枝角，正好跟荔園當初的發源地一樣，Duncan也直言：「荔園原本都喺荔枝角，最早叫荔枝角公園，今次就好似餐廳重返呢一個地方，真係好啱！」餐廳佔地6,400呎，有過山飛龍、咖啡杯、小船等打卡位，部分空間仍未填滿，希望將來可增設「掟彩虹」等攤位遊餐或是其他打卡設施。

荔園餐廳裝修上以豐富色彩為主。（餐廳提供）

「荔園．流金歲月」主打粵材及點心，新舊交融，問過Duncan，他尤其推介點心摩天輪，另外亦有石鍋揚州炒飯及丁件東坡肉等。Duncan指自己在挑選菜式方面參與度很高，亦反覆試菜，開業首月一直留意客人口味再作調整，大良炸鮮奶極受客人歡迎。

請按下圖睇更多「荔園．流金歲月」點心及菜式。

荔園動物反斗城$98｜共8件動物造型點心，分別有烏龜菠蘿包、天鵝荔蓉酥、雀仔鳳梨酥及傻豬豬鹹水角。

+ 11 + 10 + 9

另外，餐廳亦同時設有麵檔，因為Duncan渴望與一些滿載香港回憶的品牌合作，故選擇了2016年無奈結業的「民園麵家」來合作，邀得本已榮休的李建強夫婦出山擔任顧問，在醬汁、湯汁、選料等都會親自建議，Duncan說：「同李生李太傾好開心，一講開我都醒起以前我去蘭桂坊蒲，夜晚都會幫襯下，我諗好多人都有呢個回憶，雖然個檔細細地，但好多人都去食過，甚至香港啲紀念書都有佢，大家會有共鳴，覺得可以同荔園擺埋一齊。李生李太都好爽快應承咗，因為佢哋都好想個Brand重現返，兩位始終年紀大，退隱咗一段時間，都覺得個品牌冇咗好可惜。」眾多菜式中，Duncan最推介炸醬河及豬手麵等。

民園麵家創辦人李建強伉儷為新舖擔任顧問，更出席了開幕儀式。

請按下圖睇更多「荔園．流金歲月」內的「民園麵家」麵食。

炸醬撈麵$48

上文提到今次設有打卡位供客人拍照留念，年代最久遠的是逾50年歷史的旋轉木馬真品，另外也有招牌白色老虎、過山飛龍座椅等。

請按下圖睇打卡位，到時影靚相！

過山飛龍化身成座椅，客人可坐在上面用餐。

另外亦可坐在大門附近的咖啡杯圓枱用餐，自成一閣。

+ 2

講到為何會將荔園從遊樂場發展為餐廳，Duncan表示：「我哋前年Launch荔園餐廳都冇話一定要做遊樂場，只要帶到開心畀大家，我哋都會做！嗰時收集到好多意見，有啲人覺得多啲荔園Elements好啲，所以今次地方大啲，表現到依家我哋想做嘅嘢。」除了以回憶的味道掛帥，品牌一大特色是港味濃厚，例如跟新進手工品牌合作，推出精釀手工啤等。

邱達根先生想透過「流金歲月」品牌，延續香港人對荔園的回憶。

荔園﹒流金歲月

地址：荔枝角長順街 15 號 D2 Place TWO 二期 2 樓 211-216 舖

電話：3619 1128