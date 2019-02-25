爭鮮三文魚壽司疑現幼蟲　事主稱涉事店覆下次換過盒

連鎖平價壽司店「爭鮮」，有網民購買三文魚壽司，回到家中驚現幼蟲藏身壽司內！

FB「西環變幻時」專頁，2月23日晚上9:52分，網民發表一張有幼蟲的三文魚壽司照片，說：「打開第一件已經發現有蟲。」引來網民熱議，當中有人表達：「見到真係想爆粗囉⋯如果係我，我根本唔會咁樣揭開，食咗一堆蟲落肚都唔知呀！」事主留言表示：「其實我不嬲都唔會咁揭開，咁岩我隻貓為食想食埋一份，我撕開比啖佢食，先睇到。我隻貓尋晚食完一啖之後，今朝痾爛痾血囉！」

「西環變幻時」專頁，有網民表示購買三文魚壽司，回到家中發現有幼蟲藏身壽司飯內。（網上截圖）

從留言中看到，事主有致電涉事平價壽司店：「打去門市，對方覆我話下次去換個盒，仲敢食咩，我話要退錢，佢話可以換其他商品，哂氣。」

照片刊出後引起網民熱議。（網上截圖）

下圖為更多網民留言，不少人表達不滿及震驚情緒：

爭鮮的三文魚壽司價值$3，去年已有網民「翻舊帳」揭發7年前（2012年8月至12月）推出一個$24的「鱒三文魚餐盒」，並列明使用淡水魚紅鱒，網民質疑用「鱒三文魚」是誤導食客。由於紅鱒是淡水魚，容易有寄生蟲滋生，不適宜當魚生食用。本報曾於去年致電爭鮮查詢，對方指開業以來，一直採用挪威三文魚，經衛生檢疫出口，新鮮空運到港。就今次事件，網民再度質疑是否紅鱒肇禍，亦有街坊質疑是否壽司店冷藏櫃溫度不及格，導致幼蟲滋生。

去年已有網民「翻舊帳」揭發7年前，爭鮮推出一個$24的「鱒三文魚餐盒」，並列明使用淡水魚紅鱒，淡水魚容易有寄生蟲滋生，不宜作魚生食用。（網上截圖）

去年青海省人民政府在於8月10日在官方網站「青海要聞」公佈「《生食三文魚》標準」，重新定義三文魚作鮭魚科類統稱，當中包括淡水魚虹鱒。科學家曾作抽查化驗，驗出虹鱒魚體內有10種以上的寄生蟲，食用虹鱒刺身而感染寄生蟲的機率高。該消息公佈後也隨即激起大陸網民反嚮，香港的社交媒體亦引起網民熱議。