觀塘裕民坊商舖月尾遷出！重溫永興豆漿、鮮榨蔗汁、$10牛雜

位處觀塘的裕民坊，過往夜裡都是燈火通明，人們在檔口間的窄巷穿梭，好不熱鬧，但近年隨著重建計劃開動，就連地標麥當勞也得離場。時至現在，附近店舖已經關得七七八八，剩下的也只會營業到本月尾，就趁這幾日來懷緬一下吧。 攝影：曾兆璋

店舖2月尾離場 街坊前來問暖

記者於剛剛的星期日到訪，雖然裕民坊不少店舖已貼上重建字條，但依然有為數不少的市民前來。一是為「清拆大減價」而來；二是老顧客來聚舊，光顧後都會跟店主寒暄幾句，關心店舖以後去向；三是像筆者一樣，被店舖姨姨罵「無嘢做先嚟影相」的人，希望藉此記錄一下，這個充滿童年回憶的地方。

按圖看觀塘裕民坊的舊店：

不少店舖都減價清貨，吸引大批市民圍觀選購。

這間錶行就最旺場，店外人群從未散去。

+ 2

我哋都會繼續做！ 小食店

數間食店營業到最後

目前範圍內大約還有數間食店營業，首先是賣蔗汁的小食店，相信在附近搭過小巴的，都會認識。問及店舖營業到何時，姨姨就笑言：「我哋都會繼續做！」轉過頭又說：「今日咁多人無嘢做，過晒嚟影相！」另一間是連接apm天橋下的車仔檔，掛住兩盞傳統的紅罩燈，賣牛雜和魚蛋等小食。店主謂：「我哋做埋呢兩日！」至於街坊熟知的永興豆漿，閘門半開卻未見營業。

裕發果汁店

+ 7 + 6 + 5

此外，有人自發將以往有關裕民坊的報道、攝影作品，都貼在吉舖閘門上。然而望著報道跟重建字條並列，感覺很諷刺呢。