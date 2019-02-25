【木瓜燉鮮奶食譜】美顏潤膚零技巧零調味　15分鐘零失敗甜品！

撰文：鄒家鳳
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木瓜和鮮奶，都是女性滋潤養顏的恩物，一般會攪拌成木瓜鮮奶。但愛養生，不喝冷飲，也可熱食。原個木瓜燉，不用削皮、切件、洗碗等這種懶人做法，超簡單又方便，只需2種材料，零調味、零技巧，15分鐘有得食！
攝錄、剪接：劉晴
吃木瓜，我愛將它切半，再用匙羹一口一口舀來吃，只因一個「懶」字，還可物盡其用，刮盡皮肉，半點也不浪費，木瓜燉鮮奶也是基於這個原理想出來。網上的木瓜燉鮮奶，多把木瓜切件，放進鮮奶內一同煲煮或蒸燉。但我連這等工序也省掉，把木瓜的籽刮清，再刮肉，倒入鮮奶，放回木瓜肉燉約15分鐘便成。
木瓜和鮮奶也是熟成的，毋須擔心火候夠不夠，熟不熟。只要小心底部別切太深，可以平放便可；肉也別刮得太深，否則不夠堅挺，倒入鮮奶和果肉後容易傾塌。
木瓜燉鮮奶食譜
木瓜和鮮奶燉好後，毋須加糖已夠鮮甜。
健康小貼士：
木瓜，健脾消食，含豐富蛋白質，纖維和維他命E、B雜、胡蘿蔔素等。當中的蛋白酶還可分解體內脂肪，並有助鮮奶中的蛋白量的吸收。木瓜酵素除了幫助消化，加速皮膚的新陳代謝、有助抗氧化、抗衰老外，還可促進胸部發育的荷爾蒙，豐胸之說不無根據。
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|食譜
|木瓜燉鮮奶（燉）
|材料
|木瓜1個、鮮奶200毫升
|做法
|1. 木瓜切去頂部，底部切至平，小心別切太深，避免穿底。
|2. 以小匙把籽刮出，再起肉，肉留用。
|3. 把鮮奶注入淘空的木瓜內至九成滿，加入木瓜肉。
|4. 燒熱一鍋水，放入木瓜，以中大火蒸燉約12-15分鐘即成。