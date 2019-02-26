【桂花糖山藥食譜】簡單冷盤香甜軟熟　20分鐘速成新手必成功！　

桂花糖山藥，實在超級簡單，喜歡吃鮮淮山的人不能錯過這人間美食。 準備連煮不用30分鐘，放涼或放入雪櫃後冷凍享用更美味！ 攝錄、攝影：高啓光、陳鈺麟 剪接：高啓光

山藥的煮法可以放湯、清蒸及清炒等，結合桂花糖或藍莓醬便成可口冷盤。淮山和山藥看來很相像，耳濡目染下大都以為它們是同種，然而當中仍是有些區別的。從外觀看，普通的山藥一般都比較粗，頭比較粗大，其餘部分比較細，表皮比較光滑，簡單的刷洗後表皮就會變滑，由於是人工大量種植，含有較多水分，切開一會兒，切口便會變黃。而淮山的表皮有許多似鐵鏽的天然斑點，而且不易洗掉，需要較用力清洗，質地比山藥較堅硬細膩，不易折斷，因密度較大，拿上手時有點重，切口的乳白色也能維持較長的時間。刨山藥皮時會引起手痕，可帶手套避免手癢。



按下圖有普通山藥及淮山在外觀上的分別：

桂花糖山藥，清蒸山藥配自製的桂花糖，製作非常簡單。

至於桂花糖，更方便的可使用現成的桂花蜜製作，也可以跟此食譜自製簡單的桂花糖。我在蛋糕材料店中買到一小包乾桂花，加麥芽糖、砂糖、少少鹽，用大火蒸，拌勻後便成桂花糖漿。即使糖漿放涼或冷凍後，也沒有變硬。空口吃桂花糖，它帶些許鹹味，因此製作心得只需要加少少鹽便可，目的是提起糖的甜味而已。桂花糖澆在山藥上一起享用，味道平衡便剛剛好，不會有「鹹嘅？」的感覺了。

桂花糖山藥食譜

健康小貼士：

富含蛋白質胺基酸、黏質多糖及水解胺基酸，可促進人體正常生長及修復等保健功能，為素食者攝取植物性蛋白質的選擇。

豐富的纖維質，可促進腸胃蠕動，另外水溶性纖維甘露糖（mannose），食用後有飽足感，適合減肥或糖尿病患食用。

相關食譜：

【冷麵食譜】傳統四川涼麵 加花椒變星級拌麵！

四川涼麵食譜

【素食食譜】拍青瓜爽口涼拌夠方便 醬汁入味最緊要「拍」！