【健康飲食】紅石榴對人體9大好處　抗癌、抗氧化、降血壓都靠它

農曆年去逛旺角夜市時，看到有外籍人士在鮮榨紅石榴汁，清甜得很。其實紅石榴不單止味道誘人，其營養價值更高得令它被封為「聖物」，是水果界的Super Food。儘管其當造期在冬天，但即使其他季節都可以買到紅石榴以及其果汁，很多人都覺得要開紅石榴很麻煩，完全不知從何入手，以下就簡介開紅石榴的方法，以及它對人體的神奇功效！

打開紅石榴，見到其鮮紅色的果肉十分晶瑩，如一粒粒紅寶石。究竟怎樣才算是一個好的紅石榴？它頭上有一個如「葱頭」的部位，見它已綻開即代表夠熟夠甜，另外紅石榴本身也需要有光澤和夠墜手。

吃紅石榴，每粒果肉中間都有一粒白色核，有人嫌它有苦澀味，不愛吃它，但原來它才是營養最豐富的部位，佔據了人體每日所需的48%維他命C。

比起直接吃紅石榴果肉，更多人喜歡喝鮮榨紅石榴汁。（GettyImages）

一般懶人會用紅石榴果肉來榨汁，那到底應該如何取出果肉？其實可以用刀子沿紅石榴外殼較高的部分切一圈，毋須切太深，之後再沿果肉內的白色衣紋理，將紅石榴切成幾部分，剝開後倒轉紅石榴，再用勺子大力敲在外殼，果肉便順利掉落。

沿白色衣部分切開，再輔以勺子，會較輕易取出紅石榴的果肉。（GettyImages）

紅石榴本身卡路里不高，每個約含234卡路里，纖維含量高，又有維他命A、C及少許維他命B、花青素、礦物質如鈣、鉀與鐵質等，但營養價值最豐富的，是安石榴甙（Punicalagin）和石榴酸（Punicic acid），後者是脂肪酸一種。以下會簡介9個紅石榴的好處，看完之後你就會明白何以它會獲封為「聖物」了！

1.抗炎

慢性炎症是許多嚴重疾病的成因，如心臟病、癌症、二型糖尿病及癡肥等，曾有試管實驗顯示，紅石榴可降低消化管道內的炎症等。

另外也有一個為期12星期的研究，以糖尿病患者為實驗對象，發現他們每天喝250毫升的紅石榴汁，能降低體內的C反應蛋白（人體內的發炎指數指標）大約32%。

紅石榴不論對男性或女性都有莫大好處！（GettyImages）

2.改善記憶力

有證據指紅石榴能改善記憶力，有一項研究以28位年紀較大及有記憶力問題的人作為研究對象，他們每日飲8安士的紅石榴汁之後，視覺等記憶力都有明顯改進，甚至可預防老人癡呆症。

請按下圖睇清紅石榴對人體的其餘7個好處！