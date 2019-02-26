Nutella朱古力榛子醬上星期宣佈停止生產，今星期所屬總公司又宣佈再次復工，令一眾Nutella粉絲心情如坐過山車「來回地獄又折返人間」… 之不過，不少人鍾情的Nutella朱古力榛子醬，你又知不知一瓶之中有多少朱古力及榛子成分？而每一茶匙醬更相等於「嗒」半茶匙有多的糖入口！

據澳洲新聞集團報道，朱古力榛子醬 Nutella 的製造商早前宣佈停止在法國諾曼第 Villers-Ecalles 市鎮內最大的工廠生產線。該廠房每日生產約 60 萬樽 Nutella 榛子醬，佔全球生產總量的四份之一。廠方早前發現產品出現「質量問題」，Nutella 所屬的意大利公司為Ferrero（ Ferrero Rocher金莎朱古力生產商），其位於法國子公司表示，公司發現用於製造 Nutella 及「Kinder Bueno」（Kinder 繽紛樂）朱古力棒的原材料（朱古力和榛子）出現質素問題，導致生產受影響。

Nutella所屬生產商Ferrero於20/2宣佈停止在法國最大的工廠生產線，但26/2再對外宣佈復工，令朱古力榛子醬喜好者虛驚一場。（gettyimages）

Ferrero意大利公司在上周三（20/2）宣佈暫停法國工廠的運作，作為「預防措施」，並表示：「我們現在可以確認，目前在市面出售的產品沒有受影響，供應消費者的產品不會被中斷。」此外，廠方指有關原材料的問題與產品質素和標準無關。而法國農業部長紀堯姆（Didier Guillaume）告知CNews：「據我所知，事件不涉及健康問題，而是經濟原因。」

不過，26/2傳來新進展，Ferrero法國的通信服務機構告訴法新社，交待之前法國諾曼第的工廠停止生產的原因。問題是「榛子在研磨和烘烤階段發現質量問題，因此作預防措施暫停生產。但是工廠今天（26/2）早上再次全速啟動生產線。」

追溯至2015年，有流傳指Nutella會停產，消息一出嚇死全球粉絲，最後發現是「愚人節」的笑話一則，今次「停產」事件也同屬虛驚一場。然而，外界開始更多關注Nutella的成分，2017年1月據漢堡消費者中心（Verbraucherzentrale Hamburg）Facebook，還原整罐Nutella的「真面目」，當中幾乎有2/3是棕櫚油加糖，​朱古力及榛子比例加起亦不過1/3。

2017年據漢堡消費者中心FB，還原Nutella的「真面目」，當中幾乎有2/3是棕櫚油加糖，其餘1/3約均分為榛子、低脂可可粉及脫脂奶粉。（gettyimages）

按下圖有更多朱古力榛子醬的成分及營養資料：

Ferrero旗下的Nutella是最賺錢的商品，對於媒體關注Nutella成分，作了以下的回應：「Ferrero的核心信念之一是幫助消費者適度享用他們喜歡的食物。我們所有產品的標籤，使消費者能夠做出明智的選擇，享用Nutella有助於作為均衡飲食中的一部分。」Ferrero全球擁有三萬名僱員及22個生產廠房，公司同時亦有生產「Kinder 出奇蛋、朱古力棒」及「嘀嗒糖」（Tic Tac）。

參考資料：

ABS-CBN News／news.com.au／thisisinsider／ferrero.com.hk