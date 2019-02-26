【觀塘放題】晚市$188任食30款自轉串燒+蒜蓉燒蠔

串燒大家食得多，近年大陸就興起自傳串燒烤爐，只要放下串燒便可以等開餐，省卻要將串燒反轉的工夫。而觀塘這間放題店也引入了這部機器，客人可以自助燒約30款串燒，兼且任食燒蠔、餃子等食物。 攝影：曾兆璋

懶人自轉燒爐 約30款串燒任食

店舖設有兩個開放式凍櫃，一邊放滿了生的串燒，款式約30款，如牛肋肉、雞翼、豬腩肉、羊肉，以及粟米、脆肉瓜等蔬菜。當中肉類較為難分辨，故此不同肉類都貼有卡通配置以作識別。至於青口、海蝦、白鱔等海鮮，則需額外單點，價錢由$7-$17/串不等。所有串燒都會以金屬籤串好，只要將籤上花邊位置卡進爐邊，即可自動旋轉，客人只需為串燒塗上醬汁，等候約3-7分鐘（視乎不同食物）便可食用。整體而言，自轉燒爐的熱力平均，容易掌握，故串燒都可保有肉汁，缺點是一次過不能放太多串燒，否則自轉時會互相卡住。串燒推介肥瘦相間的牛肋肉、肥美的豬腩肉、以及彈牙的墨汁墨丸，不介意加錢的話，海鮮建議點白鱔，簡單燒起便是皮脆肉嫩。

按圖看串燒種類及自轉燒爐使用詳情：

客人可自取凍櫃裡約30款串燒，而店員也會及時Refill，不需要一次過拿幾十串。

每張四人枱都設有自轉串燒烤爐。

+ 7 + 6 + 5

熱盤自取 燒蠔最受歡迎

至於另一邊凍櫃，則放有沙律、甜品等冷盤，適合在串燒未燒好前，填一填肚。場內另有4-6個熱盤供應，最受客人歡迎的非燒蠔莫屬，很快便被掃清光。自助取汽水及雪糕以外，放題還包括一系列的大路熟食，如餃子、金菇、炒麪等，以剔紙仔的方式下單，不怕吃不飽。整體而言，自轉烤爐容易操控，故串燒味道不錯，燒蠔雖不算飽滿，但惹味得來能嘗到蠔鮮，至於其他食物都是大眾口味，沒有太大亮點。留意入場限時兩小時，用餐可能會較為倉促。

按圖看放題其他食物款式：

於熱盤區自取的蒜蓉燒蠔，若然被人掃清光的話，也可下單再點。

座位主要以卡位為主，多是長凳，不會太逼。

+ 5 + 4 + 3

店舖位於工廈樓上

自家燒吧

地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈一座5樓C室

電話：2338 1820

營業時間：12nn-11pm

收費：星期一至四

12nn-4pm $138

5pm-7pm、9pm-11pm $188

7pm-9pm $218

星期五、六、公眾假期及前夕

12nn-4pm $148

5pm-7pm、9pm-11pm $208

7pm-9pm $238

備註：設加一，收信用卡。時段完結半小時為最後落單時間。建議預訂。