【打工仔e肚仔日記】預訂海鮮在家歎！每人$250食鮑魚龍蝦8款海鮮

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一班朋友在家開Party，叫外賣的話來來去去都是壽司或Pizza，現在連海鮮都有外賣套餐預訂服務，只要預先訂購就可以有專人幫你清洗處理好，有龍蝦、鮑魚、帶子、貴妃蚌等八款海鮮，大件又新鮮，啱晒懶人在家都可以歎海鮮大餐！

主持人：黃繼鋒

4人套餐有貴妃蚌、日本元貝、台灣九孔鮑、大蜆、沙巴龍躉和加拿大波士頓龍蝦、安格斯肥牛、極上豚肉、泰國基圍蝦、蔬菜包和菲律賓肉蟹，預先訂購，有專人幫手處理海鮮，之後到門市拎便可，啱晒懶人在家食海鮮大餐！

▼按圖睇「點點鮮」有咩海鮮食！

海鮮套餐 $999/4人份。

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點點鮮
地址：旺角花園街123A號花園街市政大樓地下F10舖

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