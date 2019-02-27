【減肥】台灣網紅4招15個月瘦50磅　自爆減肥血淚史惹網民超共鳴

飲食
撰文：
最後更新日期：

台灣網紅Jou朴梨傳授減肥4招，15個月瘦23公斤的「密技」，有網民表示超有共鳴，影片中見到朴梨原先的牛仔褲大過現時腰圍1/4。

來自台灣的朴梨，先分享減肥期間要做的第一樣事情，是先戒宵夜，然後慢慢戒高熱量零食，如果同步將兩樣習慣砍掉太困難，朴梨的口吻是：「我跟你講那真的是會死人。」

當下定決心減肥，在飲食習慣上需要有智慧的選擇，飽肚或治「口痕」食物可以揀蘋果代替高糖食物，此點大家雖知道，但抵住誘惑的能力低，因此常吸收不必要的熱量。（gettyimages）

以前她的宵夜，真的好誇張，熱量超恐怖，有麥當勞、pizza、炸雞、湯餃+貢丸、即食麵+蛋+料、飯+粟米炒蛋+炸肉排等。剛開始執行的時候會很痛苦，開初兩星期，只可以拿意志力跟「痛苦」對抗。習慣後就基本上沒有問題，尤其見到自己體重下降之際，努力真的沒有白費。

快餐食物、炸雞、薯片等高熱量及高脂食物，不但不應出現在宵夜，減肥時也不宜食用，甚至日常為健康緣故亦不宜多吃。（gettyimages）

按下圖了解其餘3個密技令朴梨「剷肥肉」成功：

+4
+3
+2

朴梨表示瘦身23公斤（50.6磅），花上1年3個月，由巔峰75公斤（165磅），瘦到最輕是52公斤（114.4磅）。最後提醒每個瘦身法需要搭配個人身體體質。

【奧斯卡】Lady Gaga減肥25磅毅力驚人　憑星夢情深奪影后有望
【減肥】趙薇仙女腰再現擺脫大媽look　4大飲食法一個月減26磅！
【減肥】瘦身不必捱餓　6大方法熱量減半還可吃更多！
【減肥】番薯5種吃法更有利瘦身　不用辛苦節食不難跟！
【減肥】長期拒吃澱粉類復胖機會高　10大優質碳水化合物助瘦身
【減肥】6大水果助降脂修腹　紅色水果最有利減肚腩！
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。