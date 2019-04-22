【健康飲食】藍莓有效抗癌降血壓　研究證可減患心血管疾病20%

食藍莓只可改善視力？一項倫敦大學國王學院的研究發現，一個月內每天吃200克的藍莓可以提升血管的功能，並有助降低上壓。

該研究邀請了40位志願者分成兩組進行實驗，一組每日喝一杯含200克藍莓的飲品，而另一組則喝一杯同樣但沒有含藍莓的飲品。在過程中研究人員監察他們的血液、血壓、尿液樣本和測試他們當血液流動加快時動脈的擴張，以測試他們患心血管疾病的風險。

而在另一個實驗當中，研究人員比較了含有和沒有花青素(anthocyanins)的藍莓飲品，結果發現在２小時之內便會發揮效用，而且在一晚的節食之後，效果更可以維持至１個月。在一個月之內，血壓降低了５mmHg，這和用藥物治療相若。

如果能好好維持每天吃藍莓的習慣，患心血管疾病的風險可以減低最多20% 倫敦大學國王學院營養科學系首席研究員Dr Ana Rodriguez-Mateos

飲用含有花青素的飲品更能改善血管壁内皮细胞(Endothelial cells)的功能，改善凝血和維持血壓的問題，因此其實黑莓、士多啤梨都有相若的效果，只是藍莓的效果會更加顯著，想像不到原來小小的藍莓都可以帶來這樣的效果。

按圖看藍莓的其他功效：

1. 增強視力：吃藍莓最有名的功效必定是保護眼睛、增強視力，促進血液循環，維持正常眼球壓力，以紓緩眼睛問題。(gettyimages)

資料來源：Science Daily