【白兔糖雪糕】美國熱爆！尖沙咀小店一樣食到　融入雪糕添煙韌

白兔糖說得上是香港人童年回憶，相信小時候你都會猶豫過，「外面那張紙，能吃嗎？」人大了少吃糖果，沒想到最近白兔糖紅到去美國，做成靚靚的雪糕！以為只有外國才有供應？其實香港一樣有得食！ 資料圖片：官方圖片、Instagram

美國熱爆！雪糕店推白兔糖口味

美國雪糕店Wanderlust Creame 向來旅遊作靈感，造出不同地道的雪糕口味，如插上花瓣的櫻花雪糕、法蘭西多士雪糕等。而在剛剛過去的農曆新年，店舖就特別推出白兔糖口味，還以糖紙包好，讓人一見便湧現童年回憶！這口味本來是二月限定，但因為大受歡迎，所以供應會至三月。

按圖看Wanderlust Creame各種雪糕口味：

White Rabbit candies｜看見熟悉的糖紙，就想到奶香味道了。

香港都有得食！白兔糖Gelato

以為創意口味只會在外國修讀？那你就大錯特錯了。香港一樣有不少創意雪糕店，這間Igloo雪糕店原來早就供應白兔糖口味，把糖也加到雪糕內，添上標誌性的煙韌口感。店舖另有阿華田、好立克、蘋果批等口味，都是大家熟悉的味道。

按圖看Igloo dessert bar各種雪糕口味：

店舖曾推出過白兔糖Gelato，現在也會供應。

+ 4 + 3 + 2

Igloo dessert bar

地址：中環中環7號碼頭地下C舖

營業時間：10:30am-10:30pm

價錢：單球$34、雙球$50，甜筒+$8