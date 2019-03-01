【毛巾卷蛋糕食譜】免焗網紅甜品好吸引！千層蛋糕變大件「毛巾」

撰文：尹嘉蔚
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千層蛋糕的「近親」－毛巾卷蛋糕，同樣用班戟皮製作，因為外型似毛巾卷，因此有這個有趣的名字。
抹茶毛巾卷蛋糕、朱古力毛巾卷蛋糕最為人喜歡與熟悉。
攝錄、攝影：李賢華、高啓光
剪接：高啓光
甜品是女士的世界，自從千層蛋糕誕生後，連男士們也為之雀躍。將班戟皮換一個鋪排方式，不同於以往千層蛋糕的風貌。因為蛋糕像毛巾，成了熱門的「呃like」網紅甜品。只需要煎幾塊班戟皮，中間捲入忌廉，然後像摺毛巾一樣捲起。要班戟皮麵糊夠滑，必先過篩，隔走粉粒，另外油是加入麵糊內，非加在熱鍋上，保證班戟皮夠滑。
看以下圖片更清楚以上說法：
毛巾卷蛋糕是這些年的網紅甜品，味道不錯，做法不太難，時間得花少少耐性完成。
不需用焗爐又可以嚐到類似「卷蛋糕」的滋味，班戟皮冷凍後質感保持柔軟，忌廉要拂打至企身才塗在班戟皮上，否則會弄濕及弄穿班戟皮。
毛巾卷蛋糕食譜
健康小貼士：
忌廉的熱量高，當中的脂肪含量和糖分高，有心血管疾病和糖尿病的人士要多加留神，不宜多吃。
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|食譜
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毛巾卷蛋糕（冷凍）
|材料
|班戟皮：雞蛋2隻、糖30克、牛奶200毫升、低筋麵粉75克、抹茶粉5克、油10克
忌廉：糖約50克、忌廉200毫升
|做法
|1.將班戟皮材料全部拌勻，將麵粉糊隔篩，放入雪櫃靜置15分鐘。
|2.做忌廉，忌廉（低溫）注入盤內，加糖，開打蛋機慢速打至忌廉企身備用。
|3.煎班戟皮，開大火先熱鍋，熱透後改小火，注入一層薄薄的麵粉糊，燙平。
|4.見全塊班戟皮表面冒大氣泡，取走班戟皮，待涼備用。
|5.將4至5塊班戟皮疊起成長方型，塗上忌廉，摺邊卷起。
|6.放入雪櫃冷藏2小時，灑上抹茶粉裝飾完成。