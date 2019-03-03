【80後創業】空姐轉行開走塑雜貨店　設素食餐廳邀英廚越洋主理

堅尼地城給人的印象，是小區、有樹牆、讓人可過著慢活節奏的生活。近期有一間主打環保雜貨的店進駐，店以慢來命名，日系設計的環境和素食餐廳，讓你覺得很舒服，很適合在此區出現。 簡約商店背後，有更強烈的信息想表達，店主 Dora 和丈夫一同經營這環保雜貨店，希望將環保這回事變得貼身。 攝影：朱潤富

「無可能叫一個完全不環保的人突然環保。」 Slowood 店主 Dora

店以慢命名 逐漸灌輸環保概念

環保生活，感覺不切身，但其實可以逐步應用，令生活減少浪費。Dora，一間位於堅尼地城的環保雜貨店店主，她與丈夫一同經營，主打環保生活雜貨的店。店名為Slowood，就是想將環保慢慢地融入生活，「你無可能叫一個完全不環保的人突然不用膠袋，無包裝地買東西，所以這裡想逐步讓人慢慢減廢，例如推行Promotion，自己帶環保袋和樽買雜糧可以有折扣，令原本不環保的人都會漸漸地減廢。」

Dora，曾在時裝設計大公司做廚窗設計，亦曾任空姐到訪世界各地，後來因為皮膚敏感而接觸有機產品，逐漸由認識環保，到開店推廣環保。

Dora，曾在時裝設計大公司做廚窗設計，亦曾任空姐到訪世界各地。起初做時裝業時生活勞碌，失去自己時間，同時身體皮膚又出現問題，於是留意有機護膚品，那時期是她對環保有機的初步認識。後來，因為想時間更自由，於是當上空姐。在世界各地期間，都有留意環保產品，後來就萌起創立環保有機護膚品牌。

Dora指，開護膚品牌Primary的時期，剛好是雨傘革命進行期間，因為想給予大眾正能量，於是以小本經營姿態，告訴各位，小小力量都可以為環保出分力。現在Slowood內都有多個來自全球的護膚品牌。

居住新西蘭郊區2年 學習生活基本技能

有機品牌多出自於外國，外國之所以有那麼多環保品牌，是因為當地人的環境因素影響其環保概念。Dora 曾與丈夫在新西蘭生活，兩年期間會留意當地人從生活上已進行保育，「新西蘭郊區，當地人會把垃圾分類或用來堆肥，不然垃圾不會自動消失，反而香港太方便，垃圾隨時有人收走，不用考慮太多處理廢物問題。」

因為環境因素的影響，港人無疑比起外國人對於環保的概念沒那麼強烈。不過，Dora都想逐步吸引港人注意環保。除了大推無包裝消費，還設有素食餐廳，因為飲食對身體影響很大。

Dora 表示，香港清理垃圾方面很快手，好快就有人處理掉在地上的垃圾。

「吃甚麼就變甚麼。」

旅行遇英籍義廚 改變素食既定印象

主打環保的雜貨坊間都有，但雜貨店加埋素食餐廳就較為少見。Dora 當初決定開雜貨店，是想將多元化的環保雜糧綜合在一個位置，方便客人可以一次過入貨。後來再加設素食餐廳在店內，「因為飲食都好影響身體變成甚麼，就算不是素食者都可以嚐試茹素這回事，清理身體。」

本地做日本高級廚師發辦的大廚Mike，當初因為覺得做高級餐廳很離地，做不到想做的食物予大眾食，於是離職做這裡的廚師。

決定開素食餐廳後，就開始找尋大廚。其間她記起一次旅行的經歷，「當年旅行租了哥本哈根的一艘船，Robert是船上的主廚。當時他是義工，與船員們一同煮飯予小朋友吃。當時他都有煮給船上人一同吃，試過他煮的菜和湯，同行友人表示有種幸福的感覺，太好味了，從此就記住了這位朋友。」

因為Rober 所煮的素菜改變了她對於素菜的既定印象，於是就邀請他來港做素菜餐廳大廚。剛好他有興趣，就隻身到一個從未接觸過的地方煮素菜，學習更多的飲食文化。

來自英國的大廚 Robert，原為義廚，煮素菜予小孩，後來與 Dora 相遇結緣，越洋到港體驗更多飲食文化。

以往對於素菜的印象，都是幾顆菜，但見到大廚所煮的菜式，色彩繽紛之餘，又好味，完全改變對於素食的既定印象。

按圖睇有咩素菜款式！

無麩質檸檬椰子青檸批$48，口感帶煙韌，加上是無麩質，蛋奶敏感的朋友都可以吃。

+ 5 + 4 + 3

「環保不應標價如此高，這樣無人會想買。」

3,500呎雜貨店 優惠價有機產品集中地

雜貨店有齊日用品、雜糧等，連餐廳都有，是希望讓人可以有個更集中的地方選購有機產品。這店全場3,500呎，內有過百款品牌，都是來自全球的環保有機品牌，從日常雜糧，到家品、妝品，齊全而且價錢不算太高，「因為我們直接到外國與製造商取貨，當中少了一筆成本，令貨品價錢不用太貴。再者，環保不應標價如此高，這樣無人會想買。」

全場3,500呎，內有過百款品牌，都是來自全球的環保有機品牌，從日常雜糧，到家品、妝品，齊全而且價錢不算太高。

Dora 特意將空間設計成自助式購物體驗，顧客多點投入，令其更有興趣了解環保商品。

這張由菌來種植的椅子，大概1個月內都已經造到一張。記者問及，既然菌可用來種椅子，大型家具都可以種到出來嗎？其實是可以的，菌會不停長大，固定造型後就可以進行停止生長的過程，令家具都有獨特的造型，不破壞生態。

貨品價格較貼地，選擇賣甚麼產品都有所考量，「這裡所賣的都是細品牌。某些品牌推出環保產品，是因為潮流追求環保而做環保產品，不是真心想推行環保概念，反而細品牌有心好多，而這顆心不是從店舖拿了多少張證書來證明，而是從交流中了解。希望藉此可以支持小品牌，將有心的產品推廣。」

按圖睇有咩有機品牌產品！

有機果醬，都是公平貿易的產品，雖然價錢比起普通果醬貴，但相對其他大型連鎖店，這裡的有機產品價格未算太貴，而且這裡有很多款式，坊間較少見。

+ 3 + 2

潮流興環保，若然潮流不再，還有人環保嗎？店主 Dora 不想環保只成為一股風氣，吸引的包裝可令人留意，再漸漸地成為習慣，「慢慢地令人從刻意到不為意就環保，從這小區開始，一步一步做到無壓力地愛惜這個環境。」

Slowood

地址：堅尼地城爹核士街11號浚峰地下1-3號舖

營業時間：星期一至日 10am-11pm