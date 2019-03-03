【苦瓜食譜】內地網民自創「苦盡甘來」　降火養顏卻惹人遐想！

食譜如此多，同樣的食材可以拼湊成千變萬化的菜式。讓人又愛又恨的苦瓜，你會如何炮製？ 有內地網民自創一道「苦盡甘來」，原條香蕉嵌入苦瓜內，加蜂蜜享用，擺盤精美。製作過程引來網友遐想惹笑，紛紛留言問苦瓜感受，「想歪了」！

苦瓜（半生瓜）食譜多變，被視為養生食物的苦瓜，學懂「去苦」方法：【苦瓜脫苦7大秘技】涼拌明目清熱解毒 半生瓜七步回甘，便可炮製美味的苦瓜佳餚。

當夜半無聊時，翻開內地社交分享平台，看看網紅及熱門菜式會做些甚麼，巧遇一道「苦盡甘來」的苦瓜菜式，材料簡單有苦瓜、香蕉、蜂蜜及杞子，製作方法也顯淺，主要將塗了蜂蜜的香蕉嵌入已去囊的熟苦瓜內，最後澆蜂蜜加杞子裝盤，說是可清涼降火、潤腸通便及美容養顏。

「苦盡甘來」，用上苦瓜及香蕉炮製，一道自創冷盤菜式惹來網民哄堂大笑。（圖片：古鎮人家食材小紅書）

據《本草綱目》記載苦瓜具「苦寒、無毒、除邪熱、解勞乏、清心明目、益氣壯陽」功效，但留心苦瓜屬性苦寒，歸心、脾、胃經，脾胃虛寒者不宜食用，孕婦也不適宜吃苦瓜。至於香蕉味甘性寒，可清熱潤腸，促進腸胃蠕動，適合燥熱人士享用，但脾虛泄瀉者不宜多吃，而且香蕉屬濕氣重的食物，有濕熱的人吃了會容易肚瀉，也應盡量少吃。有網民也留意到苦瓜及香蕉俱「寒」，體寒者不建議食用。

然而，大部分網民卻搞錯重點！留言此菜式惹笑，特別是製作過程，笑問苦瓜感受，笑稱「想歪了」、「苦瓜好疼」、「尷尬」、「笑死」。另外，作者在示範影片中口述將香蕉嵌入苦瓜後，要切「厚厚的薄片」上碟，令人好奇薄片又要「厚」該如何切？

按圖有「苦盡甘來」​的製作過程描述及網民與作者「你問我答」的惹笑留言：

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芸芸苦瓜菜譜中，記者認為苦瓜炒蛋，鹹蛋苦瓜最能突顯苦瓜獨有的「甘味」，建議苦瓜該快炒、快灼，保持質地爽脆，因為苦瓜可以生吃的，不需要花太長時間烹調，同時亦可保留更多苦瓜營養，特別是維他命C不流失。

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