【實測】飲罐裝粟米湯不剩粟米傳聞　不搖不用吸管吃到一粒不剩？

日本有實驗，測試喝罐裝即飲粟米湯時，如何吃剩最少粟米。於是記者購買2罐即飲粟米湯實試方法，真的有用嗎？ 攝影：尹嘉蔚

日本人出名認真，研究飲罐裝粟米湯，要做到不剩一粒粟米，也仔細思量一番做測試。有日本人苦惱「飲粟米湯時，應如何喝罐底的粟米粒？」吸引很多網友轉發疑問。日本youpouch網站在2012年已做相關測試，日籍教授Masuda Soichi也在YouTube上發佈影片解釋如何用極簡單的方法，徹底吞下罐裝粟米湯底部的所有粟米粒。

從日本youpouch網站的實驗中，他們先預備2罐粟米湯，兩者均不能事前搖勻。A罐保持完整，B罐在飲用口下「大力」按凹鋁罐，然後將所有湯倒走，觀察罐底剩下的粟米數量，他們的結果發現A罐粟米湯剩4粒粟米，B罐沒有剩下粟米。

日本youpouch網站的實驗中，在飲用口下「大力」按凹鋁罐，倒走粟米湯後沒有粟米剩下。（圖片：youpouch網站）

於是，記者依樣畫葫蘆做相同測試，發現被按凹鋁罐的粟米湯依然有剩粟米，不過它的確比「保持完整」的那罐少剩。同時記者也留意到被按凹鋁罐的粟米湯流出的水柱衝力較大，是否因此令粟米更順利逃走？

記者購買2罐粟米湯，照做相同測試，印證「凹痕」是否有助粟米徹底被傾出。

按圖是實測過程：

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日籍教授Masuda Soichi在YouTube上曾發佈影片用「粒子法流體分析」模擬使用流體動力學進食粟米粒的方法。片中解釋保持完整的鋁罐，當湯被倒出時，粟米粒彷如在斜台上平順地流往飲用口，不過飲用口有鋁罐邊截住，粟米粒沒有完全被傾出。至於在飲用口下按凹鋁罐，從罐內看有凸起的坡度，這宛如「跳板」令粟米粒流往飲用口時更有力被傾出。

按圖是Masuda Soichi有關「按凹鋁罐助粟米粒逃走」的力學解釋：

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下次大家喝有「粒粒」的飲品，例如罐裝粟米湯、珍珠奶茶、蘆薈爽等，不妨嘗試測試一下此有趣的物理現象，更順利地徹底享受整罐飲品。同時，建議大家跟足罐裝指示，飲用前先搖勻更有利享受。