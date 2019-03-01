【大圍美食】手撕雞腸粉三月尾結業！日賣過千份 店主嘆無奈

每逢假日，總有不少市民特地到大圍搵食。走過東鐵站附近，便會知道整條大圍街都是小食店，當中的手撕雞腸粉更是有名，不過近日就有指店舖即將結業，不少食客也感可惜。 攝影：曾兆璋

開業四年 因沒胃口創手撕雞腸粉

記者日前就來到華輝小食，即專賣手撕雞腸粉的小店。對於結業的查詢，店主溫先生表示：「業主之前也沒有談過續租，就租給別人了，雖然有點無奈，但還是得遷走。」他續指，店舖大約開了四年，原本也有分開賣手撕雞和腸粉，一次沒胃口下不想食飯，就這麼將兩者混合，沒想到味道頗配合，就將手撕雞腸粉放上餐牌。

按圖看店內小食款式及價錢：

店主溫生不時都會到店舖打理，雞絲腸粉也是他想出來。

+ 5 + 4 + 3

日賣過千份 或捲土重來

未知是否兩者都夾麻醬的緣故，客人普遍也對這個配搭感興趣，儘管也有不受落的人，但手撕雞腸粉仍然日賣過千份。「以往都會在店內用石磨磨芝麻，但需求實在太大做不來，所以轉向廠方訂製，味道跟平常的會有點分別。」溫先生謂。手撕雞還可以配飯、撈麵，雖然價錢不是特別便宜，但份量十足，非常飽肚。店舖還有賣燒賣、陳皮魚蛋、豬仔包、雞脾飯等，價錢由$10起。問到是否還會開店，溫生就坦言正努力物色舖位，「相信很快會再見的。」

店舖將於三月結業。

華輝小食

地址：大圍大圍道71號富嘉花園地下28號舖

營業時間：10am-12:30am