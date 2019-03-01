【西九春日市集】免費入場！限定1日！逾35個攤位又食又買兼聽歌

周末與其留在家中無聊放空，不如出外走走，逛市集邊食邊睇手作。近期在西九文化區這片文藝之地，便有市集舉行，限定1日免費入場，逾35個攤位，可以尋寶買手作兼吃人氣小食，還有超過10個演員單位玩音樂，一於周末拉埋朋友去Chill！ 圖片來源：官方圖片

逾35個手作及美食單位

西九文化區經常舉行市集或音樂會等，給各位提供多個周末好去處。今期有限定1日的春日市集，場內有手作攤位、又有美食區域，還有不少Busker的音樂表演，在這個藝術氣息濃厚的地方，坐在草地上飲飲酒、聽聽歌，夠晒Chill！

西九文化區，一片草地讓各位可以放空閒聊一個下午。(圖片來源: 西九文化區facebook)

美食方面，有不少人氣小食店擺攤，例如出名熱溶芝士熱狗的店、人氣冰室招牌多士、安格斯漢堡，還有岩燒蛋糕。飲品方面，有牛油果latte和熱湯，行到累時都可以有地方醫肚！

按圖睇春日青藝市集2019有咩攤位！

華星冰室招牌多士(圖片來源: 華星冰室facebook)

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逾10組Busker現場玩音樂 陳蕾開幕唱個人作

別忘了還有音樂表演，開幕有唱作歌手陳蕾，還有因為街頭表演一炮而紅的 Mr. Wally等，當然還有不少 Busker 在場演唱，氣氛如置身外國周末市集，喜歡音樂和手作的朋友會享受此活動。

按圖睇春日青藝市集2019有咩表演單位！

因為歌唱比賽而入行的陳蕾，以唱作歌手身份演唱，近期更拿了唱作人獎項，屆時會擔任開幕嘉賓，自彈自唱個人創作。(圖片來源: 陳蕾 Panther Chan facebook)

春日青藝市集2019活動詳情

日期：2019年3月2日（六）

時間：12nn-6pm

地點：西九文化區苗圃公園

備註：

1. 活動當日11:30am至2:30pm將有穿梭巴士來回尖沙咀至活動場地，候車地點請留意春日青藝市集2019的Facebook/Instagram公佈。

2. 於港鐵九龍站E出口步行約10分鐘即達。