【觀塘珍珠奶茶】春水堂2千呎堂食店開幕　珍珠熔岩蛋糕香港限定

香港的台式茶飲店近年開到如便利店般「梗有一間喺左近」，但大部分都是外賣店，反而鮮有如Cafe般讓客人坐低慢慢歎飲品，或是舒舒服服地享用台式小吃。香港人對有「珍珠奶茶始祖」之稱的春水堂不會陌生，而「春水館人民茶館」觀塘店昨日正式開業，不僅售賣珍珠奶茶等飲品，更有多款台式地道小食、麵線、滷味和便當等！ 攝影：鄧穎琪

春水堂是不少旅客去台灣必試的飲品店，原來它1983年開業時叫「陽羨茶行」，6年後方改為現名，至今在台灣有近50間分店，就連在日本都有12間分店！記者之前曾訪問春水堂商品部副總裁林秀慧，該店以參考Cappuccino製法的「泡沫紅茶」起家，後來她按個人喜好誤打誤撞，終發明出風靡全球的珍珠奶茶！

【觀塘．珍珠奶茶】專訪珍奶始創人林秀慧 學手搖冰奶茶險想放棄

堂食店設108個座位

去年9月，春水堂正式登陸本港的西九龍高鐵站，但只限外賣店，以飲品為主，只得6款小食及5款台式便當供應。不過設有108個座位的「春水堂人民茶館」已正式落戶觀塘，佔地2千呎，之所以稱之為「茶館」，全因參考唐宋時期的茶館特色，讓客人坐在舒適的座椅上悠閒地品茶茗茶，再跟朋友們暢談一番。

比起其他茶飲店，這裡的水吧闊絡得多。

觀塘店舖位寬敞，裝潢亦依照台灣店的簡樸風格，個人尤其推介讀者坐在窗口位，雖然窗外景色是觀塘地鐵站和重建中的裕民坊，說不上是美景，但食品在自然光映照下拍照會更美。

台灣專員特訓香港調茶師

餐牌上暫定有28款飲品和60款食品，不過開業初期未必全部食品都有齊，稍後或會再有增刪。飲品方面，原來香港調茶師在開店前都特地飛往台中接受為期1個月的訓練，確保已完全熟悉每款茶飲的沖調比例和步驟，通過考試後才能正式回港沖茶；另外每杯飲料的材料都依足「黃金比例」，製作時更仔細到要用特定儀器量度糖度、濃度，十分嚴謹。

招牌的珍珠奶茶以錫蘭紅茶作茶底，店方亦特別推薦清新的番茄蜜凍飲、紅豆珍珠鮮奶茶、愛玉檸檬綠茶及愛玉鐵觀音檸檬茶等，記者個人就認為以懷舊的「文人茶」最與別不同，侍應會奉上茶壺及茶杯，讓客人以明朝文人的懷古方式品茶。

文人茶（高山金萱）$55｜文人茶共有4款，高山金萱、高山清香烏龍、高山焙火烏龍及白毫烏龍。

珍珠奶茶$30（左）｜珍珠奶茶以錫蘭紅茶作茶底，珍珠比其他茶飲店較小，卻是林秀慧女士從小吃到大的規格，她特地向廠商要求這個大小的珍珠貨源。而這款珍珠較坊間其他珍珠新鮮，絕無添加乾燥劑，所以煮之前一捏即碎。

台中直送食材 呈現原汁原味

至於食品，90%的食材都經由台中春水堂總部精心挑選，再運送到港，並且跟足台灣店的配方烹調，確保香港客人都食到原汁原味。餐廳推薦各款台灣牛肉麵，另外亦有麻辣涼伴牛肚絲、慢煮豬手等，不過記者與現場的行家皆一致認為「珍珠熔岩蛋糕」最有驚喜，本身見它鋪滿忌廉和珍珠，以為食兩啖就會膩到不行，但原來其伯爵茶蛋糕非常清新，不會過甜或膩滯，頗為討好。

魯肉飯（小碗）$28（資料圖片／鄧倩螢攝）

珍珠熔岩蛋糕$58｜香港限定的甜品，蛋糕鬆軟不在話下，重點是對本身不屬甜品控的記者來說，都不會過膩。

請按下圖睇更多春水堂人民茶館的飲品、食品和價錢！

+ 12 + 11 + 10

春水堂人民茶館

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城5期aPM 1樓L1-1號舖

電話：3619 4335

營業時間：星期一至日11:30-22:00