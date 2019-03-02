【旺角8千呎泰菜】摩洛哥建築風配西泰Fusion菜！2千呎露台放空

旺角，大概是最多港人約食飯的地方。然而，想在旺角找一間坐得舒服的餐廳，卻不容易。這間新張的泰國菜館，佔地8千呎沒有侷促感，裝潢走摩洛哥風，甚具異國風情，加上設有鬧市中難得的露天座位，可以坐低慢慢傾。 攝影：黃寶瑩

IG洗版裝潢！特色圓拱門+紅鶴牆

餐廳最吸引之處，固然是標榜摩洛哥風的裝潢，予人感覺到了另一國度。想走入餐廳，便得先穿過，如時光隧道的五重拱門。甫進內，便見搶眼的紅鶴牆，深綠色格調配搭木製家具、盆栽，散發異國熱帶風情。眼望地板，是片片印有經典花紋的瓷磚。露台亦特設鋪上花紋毛氈的座位，感覺Cozy，儘管用料、做工未算精緻，但也看得出花過心思。

按圖看店內環境及打卡位：

走入餐廳，首先得經過五重拱門。

設二千呎露台，吸引不少客人訂位。

+ 3 + 2

米芝蓮泰廚+深灣遊艇會西廚坐陣

別被摩洛哥風的裝潢騙到，這裡其實主要賣泰國菜，配一點點西餐的 Twist。店舖特意聘請米芝蓮泰廚，以及曾在深灣遊艇會任職的西廚，分別負責泰國菜和西餐的部分，所以這個消費水平來說，食物出品已算不錯。泰式選擇推介黃咖哩軟殼蟹，蟹身炸得酥脆香口，配搭甜甜的滑蛋及惹味醬汁，配蒜蓉包一流。另一泰式鑊仔蠔餅，感覺比潮式的少油輕盈，質地更像蛋餅。至於西餐方面，不少菜式也用上泰式醬汁調味，如冬蔭功意大利粉、泰式咖喱海鮮薄餅等，配搭得宜，但辣度就相對較低。

按圖看店內菜式及價錢：

黃咖喱醬酥炸脆軟殼蟹$168

就如樓上Cafe一樣，店內提供多款Board games，客人可自由借用。

+ 4 + 3 + 2

Morokok

地址： 旺角登打士街56號家樂坊801

電話：2363 1882

營業時間：11:30am-1am

備註：建議預訂