【植物奶比拼】豌豆奶崛起力壓杏仁奶　高蛋白質低卡路里又減碳？

近年來在歐美國家,因為乳糖不耐症、純素、環境友善等不同原因,愈來愈多人改以植物奶代替牛奶;根據市調公司尼爾森調查,到去年六月為止,全美國植物奶整體銷售量上升 9%,而同期牛奶卻下降了6%。

為了搶得市場先機,食品業者不斷推陳出新,除了豆漿、杏仁奶(almond milk)、燕麥奶、腰果奶、核桃奶、椰奶,近年來更出現亞麻仁奶、大麻籽奶(hemp milk)、豌豆奶等新商品。其中,由矽谷食品新創公司Ripple Foods所研發的豌豆奶,2016年一推出便受到廣大媒體報導,並陸續獲得Google、投資銀行高盛集團Goldman Sachs投放大量金錢投資,頗值得關注。

所謂豌豆奶,原料並不是常見於冷凍蔬菜裏的青綠色豌豆,而是將去了皮的乾燥黃豌豆(split yellow pea)製成蛋白粉,再加上水、油等調製而成。

不過,黃豌豆分離蛋白粉(pea protein isolate)在市面上其實相當常見,Ripple與眾不同之處在於其創辦人 Adam Lowry​​及博士Neil Renninger開發了一種全新技術,能夠剔除黃豌豆的雜質。「一般來說,黃豌豆分離蛋白粉大約含有80-85%蛋白質,剩下的則是油脂、碳水化合物等等,而豌豆特有的味道和顏色就存在這些物質中,所以我們基本上就是要把它們去除掉。」Neil告訴《Food Navigator USA》。如此一來只留下中性無味的蛋白質,未來也可以加入各種食物與飲料中。Ripple將此萃取物取名為Ripptein,並已成功申請專利。

(Neil曾協助開發抗瘧疾化合物,如今每年製成超過1億支藥劑。Adam是知名天然清潔用品品牌Method的創辦人。)

▼▼Ripple 與眾不同之處在於當中的萃取物「 Ripptein」,按下圖看看Ripple對比其他奶類產品的優勝地方:

為了在競爭激烈的市場中脫穎而出,Ripple顯然十分懂得突顯豌豆奶的各層面優勢。儘管如此,仍有人提出質疑。《衛報》報導,Ripple並未特別強調其黃豌豆進口自幾千英哩以外的法國。「我對這類永續說詞抱持的疑問是,廠商並沒有賦予消費者知的權利,反之可以說是剝奪了這份權利。」加州大學聖塔芭芭拉分校專攻食物里程的教授David A Cleveland說。「廠商說的話往往只是片面之詞,比如『我們的產品含有八公克蛋白質』,但其實豆漿的蛋白質含量也差不多。這是廣告話術,不是透明的資訊。」雖然Ripple已表示正在尋找國內貨源。

然而,即使Cleveland對Ripple的宣傳用語頗有微詞,但他也說到,就算杏仁、豌豆、大麻籽、黃豆等植物奶對環境造成的影響不一,植物奶無論如何都比鮮乳對地球更加友善。

而從Ripple獲得大量投資的事實來看,跨國運輸的問題並沒有影響到投資人的信心。Ripple於2016年獲得Google與其他矽谷創投公司共4,400萬美元,去年初又再度拿到高盛集團Goldman Sachs的6,500萬美元,累計至今獲取的總投資金額已達1.1億美元。而看好豌豆奶前景,金寶湯公司(Campbell)旗下品牌Bolthouse Farms也跟進推出類似商品。

就算杏仁、豌豆、大麻籽、黃豆等植物奶對環境造成的影響不一,植物奶無論如何都比鮮乳對地球更加友善。(Gettyimages/視覺中國)

經過不同層面的分析之後,回歸根本來看,Ripple豌豆奶的味道究竟如何?《GQ》實測後寫到:「原味的喝起來比含有2%乳脂的牛奶更濃郁,令人聯想到奶精。」《Spoon University》的看法略有不同:「無糖的那款很像杏仁奶,但更濃郁,不過至少味道不像豌豆。質地很滑順,不像之前喝過有些牛奶替代品會粉粉的。但餘味有點奇妙,而且有些微酸味。」至於消費者最關心的售價則是940毫升5.99美元,約比豆奶貴了1美元,也比牛奶貴了30%。

綜觀植物奶市場,根據市場研究公司英敏特Mintel資料顯示,如今在美國,杏仁奶仍以64%市佔率穩居寶座,其次是佔有率13%的豆奶及12%的椰奶。然而,尼爾森市調發現,燕麥奶作為後起之秀,截至去年八月為止,年度營業額成長50%之多,遠遠超過植物奶整體市場的9%以及杏仁奶的11%。

燕麥奶以風味獲得廣大消費者甚至是咖啡師的青睞,也是令其叫好又叫座的主因之一。(Gettyimages/視覺中國)

當杏仁奶費水、豆奶存有基因改造疑慮的問題一一浮現,燕麥奶隨之嶄露頭角,然而不可忽視的是,燕麥奶以風味獲得廣大消費者甚至是咖啡師的青睞,也是令其叫好又叫座的主因之一。因此或可推論,不論產品再健康、再友善環境,味道與價格仍是影響多數消費者的首要因素。

「雖然燕麥奶是近期真正崛起的植物奶之一,但其他像是豌豆奶、夏威夷豆奶、榛果奶和亞麻仁奶的成長速度也非常快。」致力推廣純素飲食的美國非營利組織Good Food Institute的資深行銷經理Caroline Bushnell告訴《Financial Times》。雖然燕麥奶仍屬當紅新星,不過餐飲外送平台Uber Eats發佈的2019年餐飲趨勢預測中,豌豆奶也名列其中;再加上Ripple屢屢獲得知名企業大筆投資,以及市場上出現競爭商品的情況來看,豌豆奶的確頗具潛力。然而豌豆奶究竟會不會成為下一波熱門商品,還得看消費者買不買單。

