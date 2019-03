【失眠必看】月亮牛奶簡單易整有助入眠？材料只需蜂蜜肉桂仲有…

安安穩穩地睡一場覺對有的人來說是可遇不可求的事情,比方說當無形的壓力來襲,睡眠品質很容易就受到影響。可以怎麼辦? 古印度有一門名為阿育吠陀(Ayurveda)的傳統醫學體系,講求人類身心靈及環境的關係,從飲食、運動及其他面向的生活型態,研究出休養生息的方式。而在阿育吠陀的記載中,就有提到飲用溫熱的牛奶有助睡眠。

近來,更出現所謂的月亮牛奶(moon milk)。概念來自阿育吠陀,以溫熱牛奶為底,加了蜂蜜、肉桂,甚至其他草藥以幫助舒壓與睡眠。除此之外,也有人會在裏頭加菌菇類或膠原蛋白等,其中又以靈芝這類能鎮靜安神的食材為佳。唯一要注意的大概就是避免加入咖啡或朱古力等含咖啡因的食材,不然就和原本助眠的目的背道而馳啦!

以溫熱牛奶為底,加了蜂蜜、肉桂,甚至其他草藥以幫助舒壓與睡眠。(Gettyimages/視覺中國)

事實上,這些時日以來,月亮牛奶的流行似乎和社群媒體脫不了關係,畢竟光是把食材稍為轉換,月亮牛奶就會呈現出不同的迷人顏色,拍起照來很是好看。像是在Instagram上出現愈來愈多標記#moonmilk關鍵字的貼文,而Pinterest的相關照片收藏量更上升了 700%。在這些網站上,最常見的食材組成大概是溫牛奶、蜂蜜、肉桂或薑黃等香料,及名為adaptogens的草藥(這類型的草藥能幫助調理人體生理,如迷迭香及高麗參。用在月亮牛奶中多以放鬆身心為目的)。

那麼,月亮牛奶到底該怎麼做呢?

以一杯牛奶來說,可以配上1小匙蜂蜜、¼小匙的肉桂和 ¼小匙的睡茄(ashwagandha,俗稱南非醉茄或印度人參,常見於阿育吠陀醫學中)。另外也可加入一點薑黃、肉豆蔻或薑等,再一併倒入小湯鍋中以中小火加熱拌勻,或是以調理機打勻即可。

月亮牛奶做法多變,可以參考上述配方,也可以自由調整出自己喜歡的味道!

