【食物安全】美國驗出酒類含致癌除草劑　7款港人常飲啤酒上榜

即使你不算特別好杯中物，偶爾總會來杯啤酒小酌一番，不過近日美國有研究指出，多款市面上的啤酒和餐酒居然含有可致癌除草劑，其中百威、喜力啤酒等均有在香港出售，啤酒中的第一名更是麻甩佬最愛！

美國公共利益研究組織（Public Interest Research Group，簡稱PIRG）早前做了一份長達22頁的報告，專門研究啤酒及餐酒中的除草劑含量，抽取了市面上20款酒品作為樣本，包括5款餐酒、14款啤酒及1款蘋果酒，發現當中19款酒都含有Glyphosate（草甘膦），亦即美國農民常用除草劑「年年春」的成分之一，相信是除草劑殘留在釀造啤酒的小麥或大麥身上，使啤酒都附有草甘膦。事實上，草甘膦早被美國加州法院裁定為致癌物，世界衛生組織也將它列為「二級致癌物」。

草甘膦常用於除草劑「年年春」等。（GettyImages）

草甘膦含量以ppb為量度單位，先說啤酒與蘋果酒，Peak Beer Organic IPA未有被驗出，其餘啤酒含量由低至高分別是5.6ppb至49.7ppb不等，當中青島、喜力、百威等至少7個港人熟悉的品牌皆榜上有名。

請即按下圖睇每款酒的草甘膦含量（由少至多排名）：

+ 10 + 9 + 8

而餐酒方面，五款酒的草甘膦含量則如下：

Frey Organic Natural White Blend：4.8ppb

Inkarri Estates Malbec: Certified Organic：5.3ppb

Barefoot Cabernet Sauvignon：36.3ppb

Beringer Estates Moscato：42.6ppb

Sutter Home Merlot：52.4ppb

其實按照美國環保署標準，草甘膦含量上限應為160ppb，因此以上20款酒精都未有超出標準。美國酒業協會發言人堅稱酒類中驗出的草甘膦含量不高，即使如”Sutter Home Merlot” 餐酒般被指有51.4ppb含量的除草劑，亦需每天飲用超過140杯才會有明顯風險。

今次啤酒樣本雖然驗出超標，但就沒有超出建議標準。（GettyImages）

不過至少有一個科學研究曾顯示，即使只是一兆分之一的草甘膦，都足以刺激乳癌細胞生長，並且導致內分泌失調。而負責進行是次除草劑與酒研究的Kara Cook Schultz則表示：「這種化學物已證實會對美國人民的健康構成風險，他們有必要知道，這除草劑原來無處不在，就在他們眼前最愛的這杯飲品裡。」

不過香港網民卻一於少理，消息傳出後，有人留言：「冇得飲死得仲快！」「呼吸都會死啦！」還表示最多以後轉飲其他牌子的啤酒。