【銅鑼灣甜點】Crostini旗艦店出西餐　首推限定Tea Set龍蝦餐

近幾年，見到一間藍色招牌，有不知是馬車還是單輪車圖案標誌的西餅店急速冒起，單是一個觀塘區都有三間。這間餅店在九龍東商業區愈做愈大，本來只售小蛋糕、麵包等，後來卻慢慢擴展，近日港島區旗艦店就正式登陸銅鑼灣時代廣場，環境更大不在話下，也如西餐廳般供應意粉和tea set。 攝影：龔嘉盛

早在幾年前，記者仍在觀塘上班，有天收到當時同事的「散水餅」，那一盒十幾件的小蛋糕款款不同，卻全部都很精緻，直接點說就是夠體面，連那些挑剔的同事們都很「收貨」，還請教那離職同事在哪裡買、幾錢件等，發現性價比很不俗，款式又多，大家也很多謝這位同事留給大家的最後一份心意，它當時推介的正是Crostini，而我們也因此記住了這個名字。

蛋糕櫃琳瑯滿目，單件西餅都有接近20款，另外也可買原個蛋糕，當作慶祝生日及節日之用。

大大個的麵包都是即日烘焙、新鮮出爐。

一杯香濃幼滑的手沖咖啡，能在每天早上為你叉足電！

之後見著Crostini愈開愈多、舖位愈租愈大，現在全港共有25間分店，賣的也不再只限於蛋糕和即磨咖啡了，如位於銅鑼灣的港島區旗艦店最近新開張，就以下午茶套餐做賣點，還有法式龍蝦意粉及蝴蝶酥禮盒等，通通都是新店限定。

請按下圖睇Crostini港島旗艦店供應的美食和價錢：

尊貴下午茶$328/二人份｜目前為銅鑼灣店限定，三層式下午茶可配自選茶飲。每層有不同的小點心和蛋糕，能一次過享用多款蛋糕櫃上的甜點，下圖將會逐層詳細介紹。

+ 8 + 7 + 6

新店食品種類對比其他分店確是較多，另一大分別是舖位較大較寬廣，有梳化位及高身原木長枱等，牆上更特別置有自家設計的花藝產品，有鮮花、盆栽和盒裝花，全都色彩繽紛，看得人心花怒放。

牆邊闢出了一角，專門擺放鮮花等佈置，還有咖啡豆以及專用的咖啡杯。

餐廳裝潢貫徹原有歐陸特色，座椅也坐得舒適。

Crostini

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場7樓728-729號舖

營業時間：星期一至日11:00-21:00